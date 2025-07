Умер Джулиан Макмэхон: звезда сериалов Все женщины — ведьмы и Фантастическая четверка

Актер Джулиан Макмэхон, известный своими ролями в сериалах Части тела (Nip/Tuck), Все женщины — ведьмы (Charmed), ФБР: Самые разыскиваемые (FBI: Most Wanted) и фильмах Фантастическая четверка (Fantastic Four) 2000-х годов, скончался 2 июля в Клирвотере, штат Флорида. Ему было 56 лет.

Об этом пишет издание Deadline.

Умер актер Джулиан Макмэхон: что известно

О смерти мужа после длительной борьбы с раком сообщила его жена Келли Макмэхон. Она попросила общественность отнестись с пониманием к ситуации и не беспокоить в это время.

— Джулиан любил жизнь. Он любил свою семью. Он любил своих друзей. Он любил свою работу и своих поклонников. Его самым глубоким желанием было приносить радость как можно большему количеству людей. Мы просим о поддержке в это время, чтобы наша семья могла пережить горе в частной обстановке. И мы желаем всем, кому Джулиан приносил радость, продолжать находить радость в жизни. Мы благодарны за воспоминания, — подчеркнула Келли Макмэхон.

Биография Джулиана МакМахона

Джулиан Макмэхон родился в Сиднее, Австралия, 27 июля 1968 года. Его отец, Билли МакМахон, был премьер-министром Австралии с 1971 по 1972 год.

Джулиан Макмэхон сначала работал моделью. В 1989 году он сыграл свою главную роль в коротком телесериале The Power, the Passion. С 1990 по 1991 год он играл в другом австралийском сериале Home and Away.

В 1992 году Джулиан Макмэхон дебютировал в кино в роли главного героя рядом с Эллиотом Гулдом в австралийско-американском фильме Wet and Wild Summer (Exchange Lifeguards). Затем Макмэхон переехал в Голливуд, где также начал сниматься в телесериалах, в частности в сериале NBC Другой мир (Another World).

В 1993 году Макмэхон стал постоянным актером криминального драматического сериала Профайлер (Profiler), который насчитывает четыре сезона. Впоследствии Джулиан МакМахон играл роль демонического Коула Тернера в популярном сериале WB Зачарованные.

Макмэхон получил свою первую главную роль в сериале, когда вместе с Диланом Уолшем играл в популярном сериале Райана Мерфи о пластической хирургии Части тела. Эта роль принесла Макмэхону номинацию на Золотой глобус.

— Я в шоке. Мы вместе поймали волну, я любил его. Мое сердце с Келли и Мэдди (дочь Макмэхона). Джулс! Я знаю, ты хотела бы, чтобы я сказал что-то, что заставит тебя улыбнуться. Все эти годы ты меня поддерживала. Мое сердце с тобой, — сказал Уолш для Deadline.

Впоследствии Макмэхон сыграл в сериале CBS FBI: Most Wanted (ФБР: Самые разыскиваемые) руководителя команды Джеса Лакруа из подразделения ФБР. В марте 2022 года Макмэхон ушел из сериала.

— Какая шокирующая новость. Все мы в Wolf Entertainment глубоко скорбим по поводу смерти Джулиана и выражаем соболезнования всей его семье, — сказал в заявлении для Deadline руководитель франшизы FBI Дик Вольф.

В кино Макмэхон наиболее известен по главной роли доктора Дума в двух фильмах Тима Стори Фантастическая четверка (2005) и Фантастическая четверка: Серебряный Серфер (2007).

Фильмы с участием Макмэхона

Среди фильмов Макмэхон также Предчувствие, RED, Паранойя, Ты не ты, Свинг-сафари и, самый новый — Серфер 2024 года с Николасом Кейджем.

Последней для Макмэхон была роль в детективном сериале Netflix Резиденция (The Residence). Там Макмэхон сыграл премьер-министра Австралии.

Американская актриса Алисса Джейн Милано, сыгравшая Фиби Халливел в сериале Все женщины — ведьмы, в своем посте в Инстаграме написала, что разбита известием о смерти Джулиана.

По ее словам, Джулиан Мак-Магон был очаровательным, чего только стоили его улыбка и талант.

— Он входил в комнату и освещал ее — не только своей харизмой, но и добротой. С озорством. С глубоким пониманием. Мы провели вместе годы на съемках сериала Все женщины ведьмы — годы сцен, историй и множества моментов между ними. Он давал мне чувство безопасности как актрисе. Видел меня как женщину. Он бросал мне вызовы, дразнил меня, поддерживал меня. Мы были такие разные, но как-то всегда понимали друг друга. Джулиан был больше, чем моим телевизионным мужем. Он был дорогим другом. Его потеря кажется нереальной. Слишком рано. Слишком несправедливо. Покойся, мой друг. Я буду помнить твой смех. Навсегда Коул. Навсегда Джулиан, — подчеркнула Алисса Милано.

Напомним, что в июле 2024 года скончалась актриса Шеннен Догерти, сыгравшая в телесериалах Беверли-Хиллз и Все женщины — ведьмы. Ей было 53 года.

