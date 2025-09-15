Сын легенды украинской эстрады Василия Зинкевича – 44-летний Василий Зинкевич-младший – впервые подробно рассказал, как оказался в рядах Вооруженных сил.

Сейчас воин с позывным Зина служит гранатометчиком в 3-й отдельной штурмовой бригаде.

Василий Зинкевич-младший о решении служить

До мобилизации Зина работал графическим дизайнером, создавал логотипы и оформлял сайты. В юности занимался музыкой – вместе с Сашей Положинским основал группу Тартак, позже выступал в рок-группе, но в конце концов выбрал другой путь и сосредоточился на карьере вне сцены.

– Я, бывало, скрывал свое происхождение, потому что хотел всего в жизни добиваться собственными силами. Чтобы обо мне не говорили: “А, это типа он сын такого-то, ну, все ясно”, – признался военный.

После 2014 года Василий начал готовиться к возможному призыву, а с началом полномасштабной войны в 2022-м активно волонтерил. Хотел еще записаться в киевскую территориальную оборону вместе с братом, но на тот момент места в ней были укомплектованы, а оружие роздано.

Как Зинкевич-младший стал к оружию

В 2024 году Зинкевич-младший обратился в рекрутинговый центр 3 ОШБр, где прошел тестовое обучение. Уже в начале 2025-го после обучения в Десне и на базе бригады вышел на боевые позиции.

– Я, когда собирался мобилизоваться, чувствовал ответственность и понимал, что нужно жертвовать собой, защищать. Понимал, что будет кровь, пот, грязь, тяжелая мужская работа. Были моменты, когда я упрекал себя, что не пришел в армию раньше, потому что ребятам так тяжело, а я занимался неизвестно чем, – поделился боец.

Василий волновался только за то, как к его решению отнесется знаменитый отец, ведь Зинкевич-старший узнал, что сын встал к оружию уже по факту. Военный объяснил, что молчал, потому что волновался за здоровье отца.

– Он сказал: “Я тобой горжусь”, – вспомнил Зина.

Напомним, в августе этого года Зинкевич-младший приехал с фронта в Киев, чтобы приколоть на грудь отцу президентскую награду Национальная легенда Украины.

Источник : Громадське

