Россия периодически применяет крылатые ракеты Калибр при массированных ударах по Украине. Их запускают с кораблей и подлодок, а одной из главных особенностей этого оружия является полет на очень малой высоте, что затрудняет работу систем противовоздушной обороны.

Сколько летит Калибр в Киев и почему украинцев призывают немедленно реагировать на воздушную тревогу, читайте в материале.

Что такое ракета Калибр

Калибр – это семейство российских крылатых ракет, разработанных конструкторским бюро Новатор. Они находятся на вооружении ВМФ РФ и могут запускаться с надводных кораблей и подлодок. Также существуют модификации других типов носителей.

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В зависимости от версии длина ракеты составляет от 6,2 до 8,2 метра, а ее масса от 1,9 до 2,3 тонны. Боевая часть весит от 200 до 450 кг.

Какова дальность полета ракеты Калибр

Одним из главных преимуществ этого оружия есть большая дальность поражения.

По данным из открытых источников, различные модификации ракеты Калибр могут поражать цели на расстоянии от 200 до 2 500 км. Однако экспортные версии имеют ограниченную дальность до 300 км.

Именно благодаря такой дальности полета российские войска могут запускать ракеты из отдаленных районов, не приближая носители к цели.

Какую скорость развивает ракета Калибр

Во время полета ракета двигается со скоростью примерно 180-240 метров в секунду, что составляет около 648-864 км/ч.

Одновременно Калибр летит на очень малой высоте, примерно 20 м над землей. Такой профиль полета позволяет частично обходить рельеф местности и значительно усложняет своевременное обнаружение ракеты средствами противовоздушной обороны.

Впрочем, точные тактико-технические характеристики различных модификаций ракеты остаются засекреченными, поэтому приведенные показатели базируются на информации из открытых источников.

Является ли Калибр гиперзвуковой ракетой

Российские крылатые ракеты семейства Калибр во время полета совмещают дозвуковую скорость на основном участке маршрута со сверхзвуковой на финальном этапе. Перед ударом они могут ускоряться, что усложняет работу противовоздушной обороны.

В ГСЧС объясняли, что во время ракетной атаки не следует ориентироваться на звук ракеты. Если человек слышит характерный звук полета, значит опасность уже непосредственно рядом и времени бежать в укрытие нет.

За сколько долетают Калибры до Киева

Большую часть маршрута Калибр летит со скоростью 800 км/ч. Однако эта скорость не неизменна, ведь в зависимости от высоты полета, маневров и маршрута ракета может немного ускоряться или замедляться. Однако после запуска оператор уже не может повлиять на скорость или управлять ею в ручном режиме. Ракета двигается по программе, заложенной перед пуском. Есть модификации Калибра, которые на завершающем этапе полета могут развивать сверхзвуковую скорость.

За сколько долетает Калибр до Киева, зависит от точки запуска. Если пуск крылатой ракеты Калибр (3М14) производится с временно оккупированного Крыма, до Киева она может долететь примерно за 20 минут.

При запуске с акватории Черного моря время полета увеличивается и может составлять более 40 минут. Все зависит от района запуска и выбранного маршрута. В зависимости от места нахождения корабля или подлодки, расстояние составляет примерно 550-750 км, поэтому время полета может существенно отличаться.

Дольше всего летит Калибр, запущенный из Каспийского моря. В таком случае полет может достигать более часа, поскольку ракете приходится преодолевать гораздо большее расстояние.

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