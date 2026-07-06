Ожидаю от СБУ и ГУР выяснения того, что произошло в Вишневом – Зеленский
- Владимир Зеленский поручил СБУ и ГУР установить причины вторичной детонации в Вишневом Киевской области после атаки РФ.
- В результате массированной атаки на Киев в ночь на 6 июля погибли 22 человека, 90 получили ранения.
Служба безопасности и Главное управление разведки должны доложить, что произошло в Вишневом Киевской области, где после российской атаки в ночь на понедельник началась вторичная детонация взрывоопасных предметов.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 6 июля.
Вторичная детонация в Вишневом: что известно
— Тяжелая ситуация в Вишневом под Киевом из-за вторичной детонации. Сегодня с ночи фактически каждые полчаса министр внутренних дел Игорь Клименко докладывает о спасательной операции и разборе завалов, тушении пожаров, — отметил глава государства.
По словам Зеленского, он ожидает “от Службы безопасности Украины и разведки детального выяснения того, что произошло в Вишневом”.
Президент также сообщил, что в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий российской массированной атаки 6 июля.
— Жестоким был удар – только ракет шестьдесят восемь, много баллистики. Еще более 350 дронов различных типов, в том числе реактивные Шахеды. Тактика россиян неизменна: как можно больше боли и ущерба украинцам и Украине, — подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что “этим массированным ударом россияне убили 22 человека”, еще 90 человек получили ранения.
Основной целью для России на этот раз стали Киев и Киевская область.
— Снова Путин “победил” обычные жилые дома, — отметил Зеленский.
Напомним, в ночь на 6 июля российские войска осуществили массированную атаку на Киев.
Под удар попали жилые дома, в результате чего вспыхнули пожары, возле отдельных зданий образовались воронки.
Самая тяжелая ситуация сложилась в Подольском и Дарницком районах столицы, где российский удар пришелся по многоэтажным жилым домам, которые были частично разрушены.
Россияне также массированно атаковали Киевскую область, в частности Вишневое. Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов из Вишневого эвакуировали более 600 человек.