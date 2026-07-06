Служба безопасности и Главное управление разведки должны доложить, что произошло в Вишневом Киевской области, где после российской атаки в ночь на понедельник началась вторичная детонация взрывоопасных предметов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 6 июля.

Вторичная детонация в Вишневом: что известно

— Тяжелая ситуация в Вишневом под Киевом из-за вторичной детонации. Сегодня с ночи фактически каждые полчаса министр внутренних дел Игорь Клименко докладывает о спасательной операции и разборе завалов, тушении пожаров, — отметил глава государства.

По словам Зеленского, он ожидает “от Службы безопасности Украины и разведки детального выяснения того, что произошло в Вишневом”.

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Президент также сообщил, что в настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий российской массированной атаки 6 июля.

— Жестоким был удар – только ракет шестьдесят восемь, много баллистики. Еще более 350 дронов различных типов, в том числе реактивные Шахеды. Тактика россиян неизменна: как можно больше боли и ущерба украинцам и Украине, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что “этим массированным ударом россияне убили 22 человека”, еще 90 человек получили ранения.

Основной целью для России на этот раз стали Киев и Киевская область.

— Снова Путин “победил” обычные жилые дома, — отметил Зеленский.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска осуществили массированную атаку на Киев.

Под удар попали жилые дома, в результате чего вспыхнули пожары, возле отдельных зданий образовались воронки.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Подольском и Дарницком районах столицы, где российский удар пришелся по многоэтажным жилым домам, которые были частично разрушены.

Россияне также массированно атаковали Киевскую область, в частности Вишневое. Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов из Вишневого эвакуировали более 600 человек.

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