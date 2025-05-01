Легенда української естради: що відомо про Василя Зінкевича, який святкує 80-річчя

Сьогодні, 1 травня, український естрадний співак Василь Зінкевич відзначає ювілей – йому виповнилося 80 років. Хоч артист зараз рідко з’являється на публіці, його пісні вже давно стали класикою, що об’єднує різні покоління.

Що відомо про соліста Смерічки та Світязя Василя Зінкевича та які його композиції лунають у всьому світі – читайте далі у матеріалі.

Біографія Василя Зінкевича

Василь Зінкевич народився 1 травня 1945 року у селі Васьківці (нині Хмельницька область). Його мати – Ганна Прокопівна – все життя важко пропрацювала у місцевому колгоспі Комунар, також вона гарно вишивала і могла зробити дивовижні квіти з будь-яких підручних матеріалів. Батько – Іван Харитонович – був ветеринаром і мав надзвичайно приємний тембр голосу. Повертаючись з роботи, чоловік любив співати за столом народні пісні.

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Василь був наймолодшим і єдиним сином – найстарша сестра Марія була медиком, а середня Катерина померла у віці чотирьох років у 1944-му.

Маленький Зінкевич, наслідуючи батька, теж співав і танцював. Василь ріс не лише уважним, чемним і слухняним, а й всебічно обдарованим. Після закінчення школи він поїхав на Буковину – у Вижницю, де вступив до училища прикладного мистецтва на спеціальність “художня обробка металу”.

У 1968-1973 роках Зінкевич працював художнім керівником народного самодіяльного ансамблю танцю Смеречина при Вижницькому будинку культури, а згодом – був солістом вокально-інструментального ансамблю Смерічка разом із Левком Дутківським і Назарієм Яремчуком. Колектив здобув популярність в Україні та за кордоном після виконання композиції Червона рута на конкурсі Пісня року в Москві.

У 1975 році музиканти взяли участь в зйомках естонського телефільму Виступає ансамбль Смерічка під керуванням Левка Дутковського.

– У стрічці через призму пісень Смерічки було показано багатогранне образотворче мистецтво народних умільців Буковини і Гуцульщини. Телефільм центральне телебачення демонструвало лише раз, а в рідній Україні він був заборонений та знятий з телеефіру. На щастя, естонці спромоглися продати його в 16 країн світу, – розповідав засновник ВІА Смерічка Левко Дутковський. Після зйомок картини розпочалися чергові цькування артистів, через що їм довелося покинути Смерічку. Першим того ж 1975 року пішов Василь Зінкевич, він переїхав до Луцька і почав працювати у волинському ВІА Світязь, яким керував буковинець Валерій Громцев. За час своєї кар’єри Василь Зінкевич знявся у фільмах-концертах Червона Рута (1971), Мелодії голубих озер (1977), Червона Рута. Десять років потому (1981), Музика весни (1987), Відлуння його життя (1988), Червона Рута Володимира Івасюка (1988), Мереживо його доріг (1990) та в інших музичних фільмах українського телебачення. 20 жовтня 1978 року співаку присвоїли звання заслуженого артиста України, а 3 січня 1986-го – народного артиста України. Щодо особистого життя, то у 1980 році Василь одружився з танцівницею Людмилою Вітковською. Весілля пара зіграла в ресторані Зелений гай неподалік Луцька. Згодом у подружжя народилося двоє синів – Василь та Богдан. В юності вони брали участь у хіп-хопових гуртах Тартак і Основний показник. Старший син артиста, Василь, став художником, а молодший, Богдан – телевізійним режисером. Найкращі пісні Василя Зінкевича У репертуарі Василя Зінкевича – низка пісень, які знає і співає не одне покоління українців. Серед них: Балада про мальви, Я піду в далекі гори, Скрипка грає, Тече вода, Музико моя, Марічка, Два кольори, Літо пізніх жоржин, Море вечорове, Така прозора музика звучить, А любов як весна цвіте, Мамина світлиця, Пісня буде поміж нас, та інші композиції. Читайте також Хвилюється за Україну: сестра Ротару розповіла, де зараз мешкає артистка Джерело: Михайло Маслій

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