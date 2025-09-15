Син легенди української естради Василя Зінкевича – 44-річний Василь Зинкевич-молодший — вперше детально розповів, як опинився у лавах Збройних сил.

Нині воїн із позивним Зіна служить гранатометником у 3 окремій штурмовій бригаді.

Василь Зінкевич-молодший про рішення служити

До мобілізації Зіна працював графічним дизайнером, створював логотипи й оформлював сайти. В юності займався музикою – разом із Сашком Положинським заснував гурт Тартак, пізніше виступав у рок-гурті, але зрештою обрав інший шлях і зосередився на кар’єрі поза сценою.

– Я, бувало, приховував своє походження, тому що хотів усього в житті добиватися власними силами. Щоб про мене не говорили: “А, це він син такого-то, ну то все зрозуміло”, – зізнався військовий.

Після 2014 року Василь почав готуватися до можливого призову, а від початку повномасштабної війни у 2022-му активно волонтерив. Хотів ще записатися до київської тероборони разом із братом, але на той момент місця у ній були укомплектовані, а зброя роздана.

Як Зінкевич-молодший став до зброї

У 2024 році Зінкевич-молодший звернувся до рекрутингового центру 3 ОШБр, де пройшов тестовий вишкіл. Вже на початку 2025-го після навчання у Десні та на базі бригади вийшов на бойові позиції.

– Я, коли збирався мобілізовуватися, відчував відповідальність і розумів, що треба жертвувати собою, захищати. Розумів, що буде кров, піт, бруд, важка чоловіча робота. Були моменти, коли я докоряв собі, що не прийшов у армію раніше, бо хлопцям так важко, а я займався бозна-чим, – поділився боєць.

Василь хвилювався лише за те, як до його рішення поставиться знаменитий батько, адже Зінкевич-старший дізнався, що син став до зброї вже по факту. Військовий пояснив, що мовчав, бо хвилювався за здоровʼя тата.

– Він сказав: “Я тобою пишаюся”, – згадав Зіна.

Нагадаємо, у серпні цього року Зінкевич-молодший приїхав із фронту до Києва, щоб приколоти на груди батькові президентську відзнаку Національна легенда України.

Джерело: Громадське

