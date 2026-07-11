РФ атаковала Украину баллистикой, авиаракетами и 121 дроном: сколько целей сбило ПВО
- РФ выпустила по Украине 133 средства воздушного нападения
- ПВО обезвредило 111 дронов и две авиаракеты Х-59/69.
- Зафиксировано попадание на 11 локациях и падение обломков в трех местах.
В ночь на 11 июля (с 18:00 10 июля) россияне атаковали Украину баллистикой, авиационными, противорадиолокационными ракетами и ударными дронами.
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Атака на Украину 11 июля
По данным военных, российские оккупанты запустили:
- 6 баллистических ракет Искандер-М/С-400 из Брянской области,
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства оккупированного Крыма,
- 2 противорадиолокационные ракеты Х-31 из акватории Черного моря,
- 121 ударный беспилотник типа Shahed, Гербера, Италмас и Пародия по направлениям Курска, Миллерова, Орла, Приморско-Ахтарская, ТОТ Донецкой области, Гвардейского и Чауды в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили и подавили:
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69,
- 111 дронов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание баллистических ракет, двух управляемых авиационных ракет и семи ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на трех локациях.
Информация о двух противорадиолокационных ракетах уточняется; информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются еще несколько враждебных БПЛА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 599-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.