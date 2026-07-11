В ночь на 11 июля (с 18:00 10 июля) россияне атаковали Украину баллистикой, авиационными, противорадиолокационными ракетами и ударными дронами.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Атака на Украину 11 июля

По данным военных, российские оккупанты запустили:

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6 баллистических ракет Искандер-М/С-400 из Брянской области,

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства оккупированного Крыма,

2 противорадиолокационные ракеты Х-31 из акватории Черного моря,

121 ударный беспилотник типа Shahed, Гербера, Италмас и Пародия по направлениям Курска, Миллерова, Орла, Приморско-Ахтарская, ТОТ Донецкой области, Гвардейского и Чауды в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны сбили и подавили:

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69,

111 дронов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистических ракет, двух управляемых авиационных ракет и семи ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на трех локациях.

Информация о двух противорадиолокационных ракетах уточняется; информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются еще несколько враждебных БПЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 599-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Повітряні сили ЗСУ

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