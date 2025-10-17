Осень этого года приносит не только прохладу, но и новые телевизионные премьеры. Один из самых ожидаемых проектов сезона — романтическое реалити Холостяк, которое возвращается на экраны с 14-м сезоном. Главным героем стал известный актер Тарас Цимбалюк, и на этот раз он ищет настоящую любовь вне ролей на экране.

Во сколько премьера Холостяка 14 сезон и где ее смотреть, читайте в нашем материале.

Во сколько Холостяк 14 сезон

Премьера 14-го сезона реалити-шоу Холостяк на телеканале СТБ состоится 17 октября в 19:00.

Создатели шоу уверяют, что новый сезон подарит зрителям настоящие эмоции любви “как в кино”. Каждый эпизод позволит глубже познакомиться с главным героем — Тарасом Цимбалюком, показав разные грани его характера.

Актер всегда привлекал внимание публики не только талантом, но и насыщенной личной жизнью. Теперь же поклонницы имеют уникальную возможность побороться за его сердце в прямом эфире.

Холостяк 14 сезон: где смотреть

Традиционно посмотреть новый выпуск можно будет на телеканале СТБ в прямом эфире.

В случае если вы пропустите трансляцию, эпизоды впоследствии появятся на официальном сайте stb.ua и на YouTube-канале проекта Холостяк / Холостячка. Также выпуск будет доступным на YouTube канале СТБ.

Что известно о личной жизни Тараса Цимбалюка

Главный герой 14-го сезона был дважды женат и имел несколько серьезных отношений. Первой женой Цимбалюка стала его одногруппница Ангелина, однако брак продлился всего полтора года. Актер признавался, что тогда он не был готов к семейной жизни, и пара поспешила с браком.

В 2021 году Тарас женился на визажистке Тине Антоненко. Однако после начала полномасштабного вторжения РФ супруги поняли, что у них существенные различия и они не подходят друг другу. В июне 2022 года пара официально развелась.

Осенью 2022 года Тарас Цимбалюк начал отношения с ресторатором и дизайнером Светланой Готочкиной. Хотя пара официально не объявляла о расставании, в конце 2024 года они перестали отмечать друг друга в Instagram. Впоследствии актер заинтриговал подписчиков новостями об изменениях в своей жизни, отметив, что долгое время все шло к этому.

Актер объяснял, что участие в реалити-шоу стало для него совершенно новым телевизионным опытом и вызовом.

