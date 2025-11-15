13 выпуск кулинарного проекта МастерШеф-16 на СТБ подарил начинающим в сфере кулинарии эмоциональные испытания. Они проходили в парах и требовали от участников умения взаимодействовать, договариваться и коммуницировать.

Как прошел 13 выпуск и кто покинул МастерШеф-16, пишет телеканал STB.UA.

Как прошел 13-й выпуск МастерШеф-16 от 15 ноября

Во время первого испытания 13-го выпуска участников разделили на пары. Это стало первым парным конкурсом сезона. Они должны были приготовить сет из трех блюд (закуску, основное и десерт), два из которых — самостоятельно, а одно — в паре. К тому же, аматоры выбирали страну, в кулинарной плоскости которой и должны были готовить.

Сейчас смотрят

Так, участники МастерШеф-16 объединились в такие пары:

Юрий и Гарик, США.

Виктория и Галина, Грузия.

Дарья и Саша, Мексика.

Наталья и Ева, Испания.

Евгений и Александр, Украина.

Судьи дали участникам 2 часа на весь процесс. Однако и здесь не обошлось без изюминки. Одновременно пары могли работать только в последние 15 минут, а все предыдущее время — 1 час 45 минут — они должны были готовить по очереди.

Саша и Дарья лучше всех проявили себя и получили шеф-ножи. Худшее индивидуальное блюдо, по мнению судей, приготовила Наталья, которая и получила черный фартук. Среди пар хуже всего справились с заданием Гарик и Юрий, поэтому они надели черные фартуки.

Второй конкурс 13-го выпуска МастерШеф-16 — гендерный командный батл. Между собой соревновались женщины в красных фартуках и мужчины в синих фартуках.

Капитанами команд были Виктория и Александр. Согласно заданию конкурса, каждый кулинар должен был приготовить одно и то же индивидуальное блюдо “Фаршированный карп”.

Само задание состояло из четырех этапов:

первые 15 минут — снять кожу с карпа. После этого капитан определяет того, кто хуже всех справился. Такой участник отправлялся на балкон.

следующие 25 минут — приготовление начинки.

следующие 35 минут — фарширование и запекание рыбы и дополнительно приготовление соуса и гарнира.

последние 15 минут — презентация.

А после каждого этапа капитан должен был поднимать на балкон одного участника из своей команды, кто, как он посчитал, справился с процессом хуже всего.

В конце конкурса остаются два начинающих повара со своими блюдами, однако на дегустацию судьям каждая команда должна была подать только одну порцию блюда — ту, которую определит капитан.

На этот раз лучше всего справились мужчины, а команда женщин проиграла. Так, черные фартуки надели Виктория и Галина.

Кто покинул МастерШеф-16 в 13 выпуске

Во время Битвы черных участников ждала нелегкая задача, поскольку, чтобы приготовить блюдо качественно, им необходимо было договориться со своими “помощниками”. Ими стали бывшие участники МастерШеф-16, которые уже покинули проект, и с которыми у черных были ссоры и недоразумения.

Так, Виктории в Битве черных помогала Людмила, Гарику — Алина, Юрию — Ярослав, Наталье — Ксения, а Галине — Мария.

Судьи для Битвы специально разработали рецепты — и передали их именно помощникам. Черные фартуки должны были связаться с ними по видеосвязи, рассказать о своих намерениях, уладить конфликтные моменты и получить правильный рецепт блюда.

К тому же, задача была двойной: приготовить одну порцию блюда и дополнительно примириться с теми, с кем еще остались эмоциональные “хвосты”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

По результатам Битвы черных МастерШеф-16 в 13 выпуске от 15.11.2025 покинул Юрий Котляр.

Юрий из города Вишневое Киевской области. Он учитель биологии и географии.

— Я учитель географии и биологии. Уже несколько лет работаю с молодежью, помогая им открывать мир во всей его сложности и красоте — от глубин океанов до внутреннего ландшафта человека. Образование — это мое призвание, но сейчас я на этапе, когда хочу открыться новому не только в профессии, но и в собственной жизни. Пришел на МастерШеф не за эмоциями на один день, а за настоящей связью — живой, честной и, возможно, очень неожиданной, — рассказывал он.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.