В 12-м выпуске кулинарного шоу МастерШеф-16 борьба за звание лучшего повара-аматора обострилась.

Судьи решили проверить, смогут ли участники справиться с работой на уровне настоящего ресторана, сообщает телеканал STB.UA.

Как прошел 12-й выпуск МастерШеф-16 от 8 ноября

Для любителей подготовили серию сложных, но интересных испытаний: обучение у звездных шефов, кулинарная охота и финальная битва черных фартуков с маленькими помощниками.

– Этот сезон мы начинали с главной целью – найти не блогера, а шефа. Человека, который сможет управлять кухней ресторана, а не просто вкусно готовить. Именно поэтому в вашем суперфинале вы будете создавать рестораны, а не только сеты блюд, — заявили участникам судьи.

Первый конкурс: table service как в настоящем ресторане

Первое испытание было посвящено ресторанному обслуживанию гостей — table service. Официант или шеф непосредственно работает у стола клиента: эффектно подает блюда, открывает вино и демонстрирует сервировку.

Аматоры посетили три мастер-класса от судей: кулинарные — от Оли Мартыновской и Эктора Хименеса-Браво, а урок по подаче — от Владимира Ярославского.

Мастер-классы Эктора и Оли проходили одновременно, после чего Владимир показывал, как правильно презентовать приготовленные блюда гостям.

Задачей участников было воспроизвести продемонстрированные блюда и подать их на уровне высокой ресторанной кухни.

Команды сформировали путем жеребьевки:

Синяя команда: Игорь, Галина, Дарья;

Красная команда: Саша, Виктория, Юрий;

Зеленая команда: Александр, Ева, Наталья;

Желтая команда: Гарик, Евгений.

Лучше всего с заданием справилась желтая команда — Гарик и Евгений. Шеф-нож на этот раз достался Евгению. Худший результат показала синяя команда, поэтому Галина, Игорь и Дарья получили черные фартуки.

Второй конкурс — кулинарная охота

Следующий конкурс был индивидуальным испытанием. Участники увидели большую доску со списком блюд и количеством баллов, которые можно было получить за приготовление каждого из них.

У кулинаров-аматоров было две роли:

черные фартуки – “голодные хищники”;

белые фартуки – их “добыча”.

На кухне было восемь рабочих мест, поэтому черные фартуки могли присоединяться к белым и готовить то же блюдо, чтобы попытаться отобрать у них баллы.

Каждое блюдо имело свою ценность (от 10 до 50 шефов). Время приготовления составляло два часа. Участники могли готовить сколько угодно блюд, но только одно одновременно.

Если “жертва” (участник в белом фартуке) выполняла задание быстрее и вкуснее, судьи отдавали все баллы ей.

Если же блюдо получалось неидеальным, судьи ждали, пока “хищники” завершат свою работу, чтобы объективно сравнить результаты.

По итогам конкурса лучшим стал Саша, набравший 100 шефов, а меньше всего баллов получил Гарик. Именно он присоединился к обладателям черных фартуков — Галине, Игорю и Дарье.

Кто покинул МастерШеф-16 в 12 выпуске

Финальный конкурс стал настоящим сюрпризом для всех. Черные фартуки получили необычных напарников — детей, которые заранее начали готовить свои любимые блюда.

Задачей аматоров было доделать, усовершенствовать или полностью переделать детские блюда.

Кладовая с продуктами и дивайсна были открыты на протяжении всего испытания, однако сами участники не имели права туда заходить — необходимые ингредиенты приносили дети.

На выполнение задания у них было один час.

По результатам битвы черных фартуков проект МастерШеф-16 в 12 выпуске от 08.11.2025 покинул Игорь Савчук.

Игорь живет в селе Рожнив Ивано-Франковской области. По профессии он строитель.

— Я пришел на проект МастерШеф по счастливой случайности, ведь готовить для меня это просто хобби. Хочу многому научиться у участников, а также проверить свои способности. Поэтому в первую очередь, участие для меня — это вызов и возможность учиться новому в мире кулинарии, — рассказывал он о себе в начале проекта.

