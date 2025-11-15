Хто покинув МастерШеф-16 у 13 випуску: перший парний конкурс і гендерний батл
13 випуск кулінарного проєкту МастерШеф-16 на СТБ подарував початківцям у сфері кулінарії емоційні випробування. Вони проходили у парі та вимагали від учасників вміння взаємодіяти, домовлятися та комунікувати.
Як пройшов 13 випуск та хто покинув МастерШеф-16, інформує телеканал STB.UA.
Як пройшов 13-й випуск МастерШеф-16 від 15 листопада
Під час першого випробування 13-го випуску учасників поділили на пари. Це стало першим парним конкурсом сезону. Вони мали готувати сет з трьох страв (закуску, основну та десерт), дві з яких – самостійно, а одну – у парі. До того ж, аматори повинні були обрати країну, у кулінарній площині якої і мали готувати.
Так, учасники МастерШеф-16 об’єдналися у такі пари:
- Юрій та Гарік, США.
- Вікторія та Галина, Грузія.
- Дарʼя та Сашко, Мексика.
- Наталія та Єва, Іспанія.
- Євген та Олександр, Україна.
Судді дали учасникам 2 години на весь процес. Проте і тут не обійшлось без родзинки. Одночасно пари могли працювати тільки в останні 15 хвилин, а увесь попередній час — 1 годину 45 хвилин — вони повинні були готувати по черзі.
Сашко та Дар’я найкраще проявили себе і отримали шеф-ножі. Найгіршу індивідуальну страву, на думку суддів, приготувала Наталія, яка і отримала чорний фартух. Серед пар найгірше впорались із завданням Гарік та Юрій, тож вони одягли чорні фартухи.
Другий конкурс 13-го випуску МастерШеф-16 – гендерний командний батл. Між собою змагались жінки у червоних фартухах та чоловіки у синіх фартухах.
Капітанами команд були Вікторія та Олександр. Згідно завдання конкурсу, кожен кулінар повинен був приготувати одну й ту саму індивідуальну страву Фарширований короп.
Саме завдання складалося з чотирьох етапів:
- перші 15 хвилин — зняти шкіру з коропа. Після цього капітан визначає того, хто найгірше впорався. Такий учасник відправлявся на балкон.
- наступні 25 хвилин — приготування начинки.
- наступні 35 хвилин — фарширування та запікання риби та додатково приготування соусу та гарніру.
- останні 15 хвилин — презентація.
А після кожного етапу капітан повинен був підіймати на балкон одного учасника зі своєї команди, хто, як він вважав, впорався із процесом найгірше.
Наприкінці конкурсу залишається двоє кухарів-початківців зі своїми стравами, проте на дегустацію суддям кожна команда повинна була подати тільки одну порцію страву — ту, яку визначить капітан.
Цього разу найкраще впорались чоловіки, а команда жінок програла. Так, чорні фартухи одягнули Вікторія та Галина.
Хто покинув МастерШеф-16 у 13 випуску
Під час Битви чорних на учасників очікувало нелегке завдання, оскільки, аби приготувати страву якісно, їм необхідно було порозумітися зі своїми “помічниками”. Ними стали колишні учасники МастерШеф-16, які вже покинули проєкт, і з якими у чорних були сварки та непорозуміння.
Тож, Вікторії на Битві чорних допомагала Людмила, Гаріку — Аліна, Юрію – Ярослав, Наталії — Ксенія, а Галині — Марія.
Судді для Битви спеціально розробили рецепти — і передали їх саме помічникам. Чорні фартухи повинні були зв’язатися з ними по відеозв’язку, розповісти про свої наміри, владнати конфліктні моменти та отримати правильний рецепт страви.
До того ж, завдання було подвійним: приготувати одну порцію страви та додатково примиритися з тими, з ким ще залишилися емоційні “хвости”.
За результатами Битви чорних МастерШеф-16 у 13 випуску від 15.11.2025 покинув Юрій Котляр.
Юрій з міста Вишневе Київської області. Він вчитель біології та географії.
– Я вчитель географії та біології. Вже кілька років працюю з молоддю, допомагаючи їм відкривати світ у всій його складності й красі — від глибин океанів до внутрішнього ландшафту людини. Освіта — це моє покликання, але зараз я на етапі, коли хочу відкритися новому не лише в професії, а й у власному житті. Прийшов на МастерШеф не за емоціями на один день, а за справжнім звʼязком — живим, чесним і, можливо, дуже несподіваним, – розповідав він.