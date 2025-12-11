Победители Евровидения 2024 Немо объявили, что возвращают трофей конкурса на фоне решения Европейского вещательного союза (ЕВС) о допуске Израиля к участию в шоу в следующем году.

Швейцарские артисты, которые стали первыми открыто небинарными победителями Евровидения, заявили, что больше не могут хранить награду из-за несоответствия между задекларированными ценностями конкурса и действиями организаторов.

Nemo вернули трофей Евровидения 2024 в знак протеста

В длинном заявлении в Instagram артисты написали, что победа с песней The Code была чрезвычайно важна для них как для человека и исполнителя. Но сегодня трофей, по их словам, “не должен стоять у них на полке”.

Nemo подчеркнули, что Евровидение декларирует единство, инклюзию и достоинство для всех – именно эти принципы сделали конкурс для них значимым. Однако решение допустить Израиль, “несмотря на заключение Независимой международной комиссии ООН о геноциде”, противоречит этим ценностям, считают певцы.

– Мы решили вернуть свой трофей в штаб-квартиру ЕМС в Женеве. И делаем это с благодарностью и четким посланием: будьте верны тому, что провозглашаете. Если ценности, которые мы подчеркиваем на сцене, не воплощаются за ее пределами, – даже самые прекрасные песни теряют свой смысл. Я жду того момента, когда слова и действия действительно будут совпадать. А пока – этот трофей принадлежит вам, – написали Nemo.

Напомним, что на прошлой неделе ЕВС одобрила допуск Израиля на Евровидение 2026. После этого Ирландия, Испания, Словения и Нидерланды объявили бойкот конкурсу. Вскоре к ним присоединилась Исландия, а директор Евровидения Мартин Грин прокомментировал такие решения.

