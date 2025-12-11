Переможці Євробачення 2024 Немо оголосили, що повертають трофей конкурсу на тлі рішення Європейської мовної спілки (ЄМС) про допуск Ізраїлю до участі в шоу наступного року.

Швейцарські артисти, які стали першими відкрито небінарними переможцями Євробачення, заявили, що більше не можуть зберігати нагороду через розбіжність між задекларованими цінностями конкурсу та діями організаторів.

Nemo повернули трофей Євробачення 2024 на знак протесту

У довгій заяві в Instagram артисти написали, що перемога з піснею The Code була надзвичайно важливою для них як для людини та виконавця. Але сьогодні трофей, за їхніми словами, “не має стояти у них на полиці”.

Nemo підкреслили, що Євробачення декларує єдність, інклюзію та гідність для всіх – саме ці принципи зробили конкурс для них значущим. Проте рішення допустити Ізраїль, “попри висновок Незалежної міжнародної комісії ООН про геноцид”, суперечить цим цінностям, вважають співаки.

– Ми вирішили повернути свій трофей до штаб-квартири ЄМС в Женеві. І робимо це з подякою та чітким посланням: Будьте вірні тому, що проголошуєте. Якщо цінності, які ми підкреслюємо на сцені, не втілюються поза нею, – навіть найпрекрасніші пісні втрачають свій сенс. Я чекаю на той момент, коли слова й дії справді збігатимуться. А доти – цей трофей належить вам, – написали Nemo.

Нагадаємо, що минулого тижня ЄМС ухвалила допуск Ізраїлю на Євробачення 2026. Після цього Ірландія, Іспанія, Словенія та Нідерланди оголосили бойкот конкурсу. Невдовзі до них доєдналася Ісландія, а директор Євробачення Мартін Грін прокоментував такі рішення.

