Победители Евровидения 2024 Nemo выступили против участия Израиля в международном песенном конкурсе. По мнению швейцарских артистов, действия страны противоречат ценностям мира, единства и взаимопонимания.

Nemo об участии Израиля в Евровидении

В комментарии для Суспільне Культура артисты заявили, что поддерживают призывы ряда других стран к исключению Израиля из Евровидения.

— Мы глубоко считаем, что основополагающие и фундаментальные ценности Евровидения – это мир, единство и взаимопонимание. И когда правительство страны не признает эти ценности, действует вопреки им и против человеческой жизни, я считаю, что такой стране нет места в таком конкурсе, — сказали Nemo.

Напомним, что ряд стран, в том числе представительница Большой пятерки Испания, настаивает на отстранении Израиля от участия в Евровидении 2026 из-за войны в Газе.

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В ноябре Европейский вещательный союз (EBU) проведет онлайн-голосование, которое определит судьбу израильского вещателя Kan на конкурсе.

Евровидение 2026 состоится в Вене, столице Австрии. Первый полуфинал конкурса запланирован на вторник, 12 мая, а второй – на четверг, 14 мая. Победителя конкурса определят в субботу, 16 мая.

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