Директор Євробачення Мартін Грін оприлюднив звернення до єврофанів після того, як одразу кілька країн оголосили бойкот 70-го конкурсу через участь Ізраїлю.

Прихильники конкурсу чекали реакції від організаторів, обурені тим, що вони не коментують події на Близькому Сході.

Бойкот Євробачення 2026 – заява Мартіна Гріна

У своєму листі Грін нагадав, що конкурс створили майже 70 років тому після Другої світової війни, і його форматом керують чіткі правила.

– Я знаю, що ви гостро ставитеся до подій на Близькому Сході та до того, як ці реалії пов’язані з пісенним конкурсом Євробачення. Нікого не може залишити байдужим те, що ми бачили в регіоні в останні роки, – йдеться у зверненні.

Проте, за словами директора Євробачення, саме дотримання регламенту дозволяє шоу залишатися майданчиком, де беруть участь усі країни. Мартін Грін пообіцяв, що у 2026 році всі мовники будуть зобов’язані виконувати правила, і порушення не ігноруватимуться.

– Зіткнувшись із розділеним світом, наш конкурс має привілейовану роль, пропонуючи простір, де мільйони людей можуть відзначити те, що нас об’єднує. Простір, де музика займає центральне місце. Простір, який вітає кожного – ким би ви не були, де б ви не були і якими б не були ваші погляди на світ навколо нас, – вважає Грін.

Окремо він звернувся до фанів Ірландії, Іспанії, Словенії, Нідерландів та Ісландії – країн, що оголосили бойкот ювілейному Євробаченню у Відні. Директор конкурсу назвав рішення їхніх мовників “гідним” і висловив сподівання, що співпраця з ними продовжиться.

Що передувало зверненню Гріна

Нагадаємо, що першою про відмову від участі в Євробаченні 2026 оголосила Ірландія, заявивши, що участь у конкурсі “була б неможливою” на тлі загибелі мирних жителів у Газі. Згодом таке ж рішення ухвалили Іспанія, Словенія, Нідерланди та Ісландія.

Усі п’ять мовників заявили, що відмовляються від участі, бо не погоджуються з тим, що Ізраїль залишається у складі конкурсантів. Це спричинило одну з найбільших криз конкурсу за останні роки.

