Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян рассказала о курьезном случае из прошлого, когда она прибегла к хитрости, чтобы попасть на первые полосы таблоидов.

В погоне за популярностью Ким воспользовалась ажиотажем вокруг Бритни Спирс, создав впечатление, что приехала к ней в гости.

Об этом эпизоде Кардашьян вспомнила во время недавнего появления в шоу Khloé in Wonder Land. По словам знаменитости, в начале 2000-х слава была ее единственной и главной целью.

Сейчас смотрят

Как Ким использовала ажиотаж вокруг Бритни

История произошла в Нью-Йорке, когда Ким и ее близкий друг Джонатан Чебан ужинали в компании знакомого, у которого был роскошный автомобиль Phantom Rolls-Royce.

Узнав, что в отеле неподалеку остановилась Бритни Спирс, друзья решили использовать этот шанс.

На тот момент Ким и Джонатан едва могли позволить себе такси, поэтому они попросили знакомого подвезти их. Чебан предложил сесть на заднее сиденье, чтобы со стороны это выглядело так, будто их сопровождает личный водитель.

Когда машина подъехала к отелю, ее сразу окружила толпа папарацци, которые ждали появления Бритни Спирс. Фотографы начали выкрикивать имя Ким и спрашивать, пришла ли она навестить певицу. Чебан приказал подруге опустить голову и молчать, чтобы создать интригу.

Что было потом

Оказавшись внутри отеля, Ким и Джонатан поняли, что на самом деле не знают никого из присутствующих и даже не уверены, есть ли там открытый бар. Чтобы не выдать себя, они просто зашли в телефонную будку и просидели там около 20 минут.

Когда пришло время уходить, сцена повторилась: фотографы снова бросились к Ким с вопросами о том, как себя чувствует Бритни.

– Мы обманули систему. Тогда это попало на все обложки журналов, и мы думали, что это настоящий успех, — вспомнила Кардашьян.

Несмотря на эту историю с папарацци, Ким Кардашьян и Бритни Спирс сохранили теплые отношения. Они познакомились еще в начале 2000-х через общую знакомую Пэрис Хилтон и поддерживают связь по сей день.

В ноябре прошлого года Кардашьян и Спирс даже устроили совместную домашнюю вечеринку с ночевкой.

Источник : PageSix

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.