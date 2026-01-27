Зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардашʼян розповіла про курйозний випадок з минулого, коли вона вдалася до хитрощів, щоб потрапити на перші шпальти таблоїдів.

У гонитві за популярністю Кім скористалася ажіотажем навколо Брітні Спірс, створивши враження, що приїхала до неї в гості.

Про цей епізод Кардашʼян згадала під час нещодавньої появи в шоу Khloé in Wonder Land. За словами знаменитості, на початку 2000-х слава була її єдиною і головною метою.

Як Кім використала ажіотаж навколо Брітні

Історія трапилася в Нью-Йорку, коли Кім та її близький друг Джонатан Чебан вечеряли в компанії знайомого, який мав розкішний автомобіль Phantom Rolls-Royce.

Дізнавшись, що в готелі неподалік зупинилася Брітні Спірс, друзі вирішили використати цей шанс.

На той момент Кім та Джонатан ледь могли дозволити собі таксі, тому вони попросили знайомого підвезти їх. Чебан запропонував сісти на заднє сидіння, щоб збоку це скидалося на те, ніби їх супроводжує особистий водій.

Коли авто під’їхало до готелю, його одразу оточив натовп папараці, які чекали на появу Брітні Спірс. Фотографи почали вигукувати ім’я Кім і запитувати, чи прийшла вона провідати співачку. Чебан наказав подрузі опустити голову і мовчати, щоб створити інтригу.

Що було потім

Опинившись всередині готелю, Кім та Джонатан зрозуміли, що насправді не знають нікого з присутніх і навіть не впевнені, чи є там відкритий бар. Щоб не видати себе, вони просто зайшли в телефонну будку і просиділи там близько 20 хвилин.

Коли прийшов час йти, сцена повторилася: фотографи знову кинулися до Кім із запитаннями про те, як почувається Брітні.

– Ми обманули систему. Тоді це потрапило на всі обкладинки журналів, і ми думали, що це справжній успіх, – згадала Кардашʼян.

Попри цю історію з папараці, Кім Кардашʼян та Брітні Спірс зберегли теплі стосунки. Вони познайомилися ще на початку 2000-х через спільну знайому Періс Гілтон і підтримують зв’язок донині.

У листопаді минулого року Кардаш’ян і Спірс навіть влаштували спільну домашню вечірку з ночівлею.

Джерело : PageSix

