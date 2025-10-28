Американская актриса и модель Пэрис Хилтон накануне Хэллоуина повторила образ певицы Бритни Спирс из ее клипа 25-летней давности.

Пэрис Хилтон в образе Бритни Спирс

Звезда воссоздала аутфит, в котором ее близкая подруга Бритни Спирс появилась в клипе на трек Oops!… I Did It Again. Хилтон примерила красный латексный комбинезон с высокой горловиной.

— Ой, я снова это сделала. Начинаю Хэллоуин, чествуя свою королеву Бритни Спирс, — подписала фото Хилтон.

Свой образ Пэрис Хилтон дополнила очками и прической, как у Бритни Спирс в клипе.

— Люблю тебя, Бритни, — добавила звезда.

Отметим, что клип на трек Oops!… I Did It Again Бритни Спирс представила в 2000 году. На сегодняшний день видео набрало более 509 млн просмотров на YouTube.

По сюжету клипа, астронавт, исследующий Марс, находит камень с изображением артистки, после чего появляется она сама — королева планеты в красном латексном костюме. Герой влюбляется в Бритни и дарит ей ожерелье с бриллиантом, но она уходит, оставляя его разочарованным.

Пэрис Хилтон не впервые воссоздает образ Бритни Спирс по случаю Хэллоуина.

В 2023 году звезда появилась на вечеринке в наряде стюардессы из клипа артистки Toxic, надев короткое синее платье и шляпку. А в прошлом году Хилтон воссоздала аутфит школьницы из видео Спирс Baby one more time.

