Актер Райан Гослинг и актриса Ева Мендес впервые за более чем десять лет появились вместе на публичном мероприятии.

Пара приняла участие в популярном американском телешоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Гэслинг пришел на программу накануне выхода своего нового фильма Проект Аве Мария (Project Hail Mary), премьера которого запланирована на 20 марта.

Сейчас смотрят

Во время эфира он решил сделать для Мендес неожиданный сюрприз по случаю ее 52-го дня рождения.

Сюрприз для Евы Мендес в студии шоу

Во время программы 45-летний Гослинг обратился к зрителям в студии с просьбой спеть для Мендес, которая находилась за кулисами.

Сотрудник шоу пригласил актрису на сцену, а сам Гослинг в шутку сказал, что после такого сюрприза его могут “найти завтра в реке Гудзон”.

Когда Мендес вышла в зал под аплодисменты зрителей, актер взял ее за руку, и они вместе поднялись на сцену. Телеведущий Джимми Фэллон напомнил, что в этот день у нее день рождения.

Затем Джимми рассказал, что среди гостей в студии есть дирижеры и маршевый оркестр из средней школы North Bergen в штате Нью-Джерси. После этого музыканты исполнили для Мендес песню Happy Birthday. Музыканты вышли на сцену с флагом с надписью Happy Birthday, Eva.

Гослинг подпевал вместе с залом и аплодировал. После выступления Мендес поблагодарила его поцелуем в щеку, а с потолка студии посыпалось конфетти.

Для появления на шоу актриса выбрала сине-белый кардиган Louis Vuitton в полоску — именно тот, в котором ранее появлялся Гослинг в программе Jeopardy!. Она сочетала его с джинсами широкого кроя в ретростиле и черно-белой футболкой с изображением обложки альбома Double Fantasy (1980) Джона Леннона и Йоко Оно.

Сам Гослинг был в черной рубашке, черных брюках и сером двубортном пиджаке с золотыми пуговицами.

Первое совместное появление пары за долгое время

Последний раз Ева и Райан вместе выходили на красную дорожку в 2013 году во время премьеры фильма Место под соснами (The Place Beyond the Pines) в Нью-Йорке.

Гослинг и Мендес познакомились во время съемок этой картины в 2011 году. Несмотря на то, что с тех пор они остаются вместе, актеры почти не появлялись на публичных мероприятиях как пара.

В 2014 году у них родилась первая дочь Эсмеральда, а в 2016-м — вторая дочь Амада.

Почему актеры избегают совместных публичных выходов

В 2022 году Ева Мендес начала публично называть Гослинга своим мужем, что фактически подтвердило их брак, заключенный в частном порядке в неизвестное время.

В том же году актриса опубликовала фото татуировки “de Gosling”. В латиноамериканской культуре частица de означает присоединение фамилии мужа к фамилии жены после брака.

Позже в интервью радиошоу Kyle and Jackie O Show Мендес рассказала, что сделала эту татуировку “несколько лет назад” и старается сохранять свою личную жизнь максимально приватной.

В 2023 году, во время выхода фильма Барби, где Гослинг сыграл Кена, актриса объяснила, почему они почти не появляются вместе на красных дорожках.

По ее словам, она не чувствует себя комфортно, когда их очень частная жизнь с Гослингом становится публичной. В то же время Мендес отмечала, что хотела бы снова поработать с любимым в кино.

Источник : People

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.