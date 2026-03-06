Актор Раян Гослінг і акторка Єва Мендес уперше за понад десять років з’явилися разом на публічному заході.

Пара взяла участь у популярному американському телешоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Гослінг прийшов на програму напередодні виходу свого нового фільму Проєкт Аве Марія (Project Hail Mary), прем’єра якого запланована на 20 березня.

Під час ефіру він вирішив зробити для Мендес несподіваний сюрприз із нагоди її 52-го дня народження.

Сюрприз для Єви Мендес у студії шоу

Під час програми 45-річний Гослінг звернувся до глядачів у студії з проханням заспівати для Мендес, яка перебувала за лаштунками.

Працівник шоу запросив акторку на сцену, а сам Гослінг жартома сказав, що після такого сюрпризу його можуть “знайти завтра в річці Гудзон”.

Коли Мендес вийшла до зали під оплески глядачів, актор узяв її за руку, і вони разом піднялися на сцену. Телеведучий Джиммі Феллон нагадав, що цього дня у неї день народження.

Відтак Джиммі розповів, що серед гостей у студії є диригенти та маршовий оркестр з середньої школи North Bergen у штаті Нью-Джерсі. Після цього музиканти виконали для Мендес пісню Happy Birthday. Музиканти вийшли до сцени з прапором із написом Happy Birthday, Eva.

Гослінг підспівував разом із залом і аплодував. Після виступу Мендес подякувала йому поцілунком у щоку, а зі стелі студії посипалося конфеті.

Для появи на шоу акторка обрала синьо-білий кардиган Louis Vuitton у смужку — саме той, у якому раніше з’являвся Гослінг у програмі Jeopardy!. Вона поєднала його з джинсами широкого крою в ретростилі та чорно-білою футболкою із зображенням обкладинки альбому Double Fantasy (1980) Джона Леннона і Йоко Оно.

Сам Гослінг був у чорній сорочці, чорних штанах та сірому двобортному піджаку із золотими ґудзиками.

Перша спільна поява пари за тривалий час

Востаннє Єва та Раян разом виходили на червону доріжку у 2013 році під час прем’єри фільму Місце під соснами (The Place Beyond the Pines) у Нью-Йорку.

Гослінг і Мендес познайомилися під час зйомок цієї стрічки у 2011 році. Попри те, що з того часу вони залишаються разом, актори майже не з’являлися на публічних заходах як пара.

У 2014 році у них народилася перша донька Есмеральда, а у 2016-му — друга донька Амада.

Чому актори уникають спільних публічних виходів

У 2022 році Єва Мендес почала публічно називати Гослінга своїм чоловіком, що фактично підтвердило їхній шлюб, укладений приватно у невідомий час.

Того ж року акторка опублікувала фото татуювання “de Gosling”. У латиноамериканській культурі частка de означає приєднання прізвища чоловіка до прізвища жінки після шлюбу.

Пізніше в інтерв’ю радіошоу Kyle and Jackie O Show Мендес розповіла, що зробила це татуювання “кілька років тому” і намагається зберігати своє особисте життя максимально приватним.

У 2023 році, під час виходу фільму Барбі, де Гослінг зіграв Кена, акторка пояснила, чому вони майже не з’являються разом на червоних доріжках.

За її словами, вона не почувається комфортно, коли їхнє дуже приватне життя з Гослінгом стає публічним. Водночас Мендес зазначала, що хотіла б знову попрацювати з коханим у кіно.

