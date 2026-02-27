Звезда Маски и Брюса Всемогущего Джим Керри впервые публично подтвердил отношения со своей давней партнершей Минзи (Миной) во время вручения почетной награды на 51-й церемонии премии Cesar Awards.

Джим Керри вышел в свет с девушкой

Событие состоялось в концертном зале L’Olympia в Париже. 64-летний актер получил почетную награду и со сцены поблагодарил свою семью и любимую.

В зале его поддерживали дочь Джейн, внук Джексон и Минзи – актриса и художница из Лос-Анджелеса, с которой Джим Керри длительное время находится в отношениях.

Сейчас смотрят

– Спасибо моей замечательной семье, моей дочери Джейн и моему внуку Джексону. Я люблю вас сейчас и навсегда. Спасибо моей возвышенной спутнице, Мино. Я люблю тебя, Мино. И, наконец, спасибо самому смешному человеку, которого я когда-либо знал: моему отцу Перси Джозефу Кэрри, который научил меня ценности любви, щедрости и смеха, – цитирует знаменитость издание Just Jared.

Кэрри и Минзи заметили вместе в Лос-Анджелесе еще в феврале 2022 года во время вечернего выхода. В то же время неизвестно, когда именно они начали встречаться.

Во время церемонии Джим Кэрри выступил с полной речью на французском языке, что вызвало овации в зале. Как пишет Variety, актер обратился к публике с заметным американским акцентом и признался, что только изучает язык.

На сцене его представил режиссер Мишель Гондри, который работал с Керри над фильмом Вечное сияние чистого разума 22 года назад.

Почетную награду Cesar Awards традиционно вручают международным звездам. В прошлом году ее получила Джулия Робертс.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.