Певица Гайтана показала, как выглядит ее девятилетняя дочь Сапфир-Николь.

Редким семейным контентом артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Гайтана показала 9-летнюю дочь

47-летняя исполнительница опубликовала нежное селфи, сделанное на морском побережье. В кадре Гайтана предстала с эффектными афрокосичками и в солнцезащитных очках, а ее дочь позировала в белой кепке и футболке. Вместе мама и дочь сложили из пальцев символ сердца.

Сейчас смотрят

Фотографию артистка сопроводила трогательной подписью.

— Давайте ценить моменты, когда мы можем быть рядом с теми, ради кого бьется сердце, — написала Гайтана.

Напомним, что Гайтана воспитывает дочь Сапфир-Николь в браке с саунд-продюсером Алексом Смартом, за которого тайно вышла замуж в 2016 году. Сейчас певица с семьей проживает в Швейцарии.

Известно, что с начала полномасштабного вторжения звезда практически исчезла из медиа-поля и не высказывалась о войне России против Украины.

Летом 2024 года вокруг певицы разразился первый громкий скандал. Причиной стал пост в соцсетях, где она написала по-русски: “Ценю жизнь и еще больше люблю родных. Я купила первый цветок за два с половиной года… Это возвращает мне ощущение дома”.

Комментируя упреки, Гайтана отметила, что владеет несколькими языками (в том числе украинским, русским, английским, немецким и французским) и хочет оставаться понятной для слушателей из разных стран.

Также волну возмущения среди украинцев вызвал сольный концерт Гайтаны в Бишкеке в августе 2024 года. Исполнительница полностью сформировала программу по русскоязычным хитам, а в промо-материалах и сообщениях в соцсетях воздержалась от любых упоминаний о родной стране.

Для многих поклонников это стало еще одним разочарованием в звезде 2000-х.

Фото: Гайтана

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.