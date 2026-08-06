Співачка Гайтана показала, який вигляд має її девʼятирічна донька Сапфір-Ніколь.

Рідкісним сімейним контентом артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Гайтана показала 9-річну доньку

47-річна виконавиця опублікувала ніжне селфі, зроблене на морському узбережжі. У кадрі Гайтана постала з ефектними афрокосичками та в сонцезахисних окулярах, а її донька позувала у білій кепці та футболці. Разом мама й донька склали з пальців символ серця.

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Світлину артистка супроводила зворушливим підписом.

— Бережімо моменти, коли можемо бути поруч із тими, заради кого б’ється серце, — написала Гайтана.

Нагадаємо, що Гайтана виховує доньку Сапфір-Ніколь у шлюбі із саундпродюсером Алексом Смартом, за якого таємно вийшла заміж у 2016 році. Наразі співачка з родиною проживає у Швейцарії.

Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення зірка майже зникла з медіаполя й не висловлювалась про війну Росії проти України.

Улітку 2024 року навколо співачки спалахнув перший гучний скандал. Причиною став допис у соцмережах, де вона написала російською: “Ціную життя і ще більше люблю рідних. Я купила першу квітку за два з половиною роки… Це повертає мені відчуття дому”.

Коментуючи закиди, Гайтана зазначила, що володіє кількома мовами (зокрема українською, російською, англійською, німецькою та французькою) і хоче залишатися зрозумілою для слухачів із різних країн.

Також хвилю обурення серед українців викликав сольний концерт Гайтани у Бішкеку в серпні 2024 року. Виконавиця повністю сформувала програму з російськомовних хітів, а в промоматеріалах та дописах у соцмережах утрималася від будь-яких згадок про рідну країну.

Для багатьох шанувальників це стало ще одним розчаруванням у зірці 2000-х.

Фото: Гайтана

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