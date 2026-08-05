Наталья Егорова показала, как изменились ее младшие дети от Виталия Кличко
Экс-жена мэра Киева Виталия Кличко, певица и модель Наталья Егорова поделилась редким семейным контентом.
На своей странице в Instagram она показала, как проводит время с младшими детьми от украинского политика и экс-боксера.
Экс-жена Кличко показала взрослых детей
На опубликованных фотографиях с прогулки Наталья нежно обнимает 23-летнюю Елизавету-Викторию и 21-летнего Максима, показывая уютную семейную атмосферу их встречи. При этом место для совместного отдыха с детьми модель не стала афишировать.
Кстати, старший сын экс-супругов — Егор-Даниэль — на семейных фото отсутствует — после завершения учебы в Лондоне он строит собственную карьеру и живет отдельно.
Напомним, что Наталья Егорова и Виталий Кличко состояли в браке в течение 25 лет и имеют троих общих детей. После развода в 2022 году Наталья проживает в Германии, где строит певческую карьеру и занимается моделингом.
Фото: Наталья Егорова