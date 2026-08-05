Экс-жена мэра Киева Виталия Кличко, певица и модель Наталья Егорова поделилась редким семейным контентом.

На своей странице в Instagram она показала, как проводит время с младшими детьми от украинского политика и экс-боксера.

Экс-жена Кличко показала взрослых детей

На опубликованных фотографиях с прогулки Наталья нежно обнимает 23-летнюю Елизавету-Викторию и 21-летнего Максима, показывая уютную семейную атмосферу их встречи. При этом место для совместного отдыха с детьми модель не стала афишировать.

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Кстати, старший сын экс-супругов — Егор-Даниэль — на семейных фото отсутствует — после завершения учебы в Лондоне он строит собственную карьеру и живет отдельно.

Напомним, что Наталья Егорова и Виталий Кличко состояли в браке в течение 25 лет и имеют троих общих детей. После развода в 2022 году Наталья проживает в Германии, где строит певческую карьеру и занимается моделингом.

Фото: Наталья Егорова

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