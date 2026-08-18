Семью телеведущего Григория Решетника обокрали в аэропорту во время поездки.

Об этом в своих соцсетях сообщила его супруга Кристина.

Супруги Решетников обокрали во время перелета в Европу

По словам Кристины Решетник, инцидент произошел во время авиаперелета из Грузии в Польшу. Кристина подробно рассказала в Instagram, в каком состоянии они забрали свои вещи и что решили потянуть воры.

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— Пока были в пути, нас обокрали… Мы летели из Грузии в Варшаву. По прилету в Польшу долго ждали чемодан и, когда получили, я сразу заметила, что все замки и коды сорваны, вещи перевернуты, все высыпано и разбросано. В конце концов, поняли, что у Гриши украли новые духи (любимые его), а у меня белье (вот нужны кому-то мои трусы, извиняюсь), — написала Кристина.

Жена шоумена призналась, что не ожидала подобного европейского сервиса, поскольку раньше всегда считала багажные отделения аэропортов Европы вполне безопасными.

— Словом, такое с нами впервые в аэропортах, потому что привыкли, что в Европе даже не нужно чемодан обертывать — все безопасно, а тут такое… Ну, как говорится, на здоровье — надеюсь, кому-то духи и белье это принесет счастье, — поделилась блогер.

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