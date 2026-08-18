Родину телеведучого Григорія Решетніка обікрали в аеропорту під час подорожі.

Про це у своїх соцмережах повідомила його дружина Христина.

Подружжя Решетніків обікрали під час перельоту до Європи

За словами Христини Решетнік, інцидент стався під час авіаперельоту з Грузії до Польщі. Христина детально розповіла в Instagram, у якому стані вони забрали свої речі та що саме вирішили потягнути крадії.

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— Поки були в дорозі, нас обікрали…. Ми летіли з Грузії в Варшаву. По прильоту в Польщу довго чекали на валізу і, коли отримали, я одразу помітила, що всі замки й коди зірвані, речі перевернуті, все висипано і розкидано. Зрештою, зрозуміли, що у Гриші вкрали нові парфуми (улюблені його), а в мене білизну (от потрібні комусь мої труси, перепрошую), — написала Христина.

Дружина шоумена зізналася, що не очікувала подібного від європейського сервісу, оскільки раніше завжди вважала багажні відділення аеропортів Європи цілком безпечними.

— Словом, таке з нами вперше в аеропортах, тому що звикли, що в Європі навіть не потрібно валізу обгортати — все безпечно, а тут таке… Ну, як то кажуть, на здоровʼя — сподіваюсь, комусь парфуми й білизна ця принесе щастя, — поділилася блогерка.

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