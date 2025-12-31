Ведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной и тремя сыновьями переехали в двухэтажный дом под Киевом. Семья ждала этого момента пять лет.

Решетники сообщили о переезде

Долгое время супруги вместе с детьми жили в съемной квартире. В то же время они мечтали о переезде в собственное жилье, строительство которого длилось пять лет. Процесс осложнился из-за начала полномасштабной войны в Украине.

И вот в канун Нового года 2026 семья Решетников переехала в собственный двухэтажный дом под Киевом.

Сейчас смотрят

— Наконец-то наша мечта сбылась — мы дома. Мы ждали этого момента долгих пять лет, и за день до Нового года все-таки окончательно переехали в свой дом. Хотим поделиться этой радостью с вами, — говорится в сообщении Решетников.

Решетники поставили дома живую елку, которую обильно украсили гирляндой. Однако долго в новом доме семья не задержалась.

Новый год 2026 Решетники будут встречать в Буковеле, поэтому, даже не распаковав вещи, супруги вместе с сыновьями отправились в путь.

Ранее Григорий рассказывал, что площадь их дома составляет более 150 квадратных метров, он расположен в коттеджном городке с охраной. По словам ведущего, финансово в дом вкладывается именно он.