Следственные органы США продолжают выяснять обстоятельства внезапной смерти 36-летней американской актрисы Хейден Панеттьери.

Основное внимание расследования сосредоточено на последних часах жизни Панеттьери, а также на свидетельствах ее экс-бойфренда Брайана Гикерсона.

Смерть Хейден Панеттьери: новые подробности

Как сообщает издание RadarOnline со ссылкой на собственные источники, сейчас внимание детективов приковано к личным вещам и мобильным устройствам ее экс-избранника Брайана Гикерсона.

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Информаторы отмечают, что после того, как полицейские провели первоначальную проверку его имущества, Гикерсон дистанцировался от сотрудничества со следствием.

В связи с этим детективные органы намерены изъять и изучить цифровые носители мужчины, чтобы восстановить полную хронологию событий того дня.

— Им нужен телефон, потому что оттуда ничего не исчезает. Он может помочь установить, с кем он общался, где находился и что происходило до того, как нашли Хейден, — отметил источник, близкий к расследованию.

Напомним, что Хейден Панеттьери скончалась в возрасте 36 лет – ее нашли дома без признаков жизни.

На смерть Хейден Панеттьери эмоционально отреагировал ее бывший жених – украинский боксер Владимир Кличко. Кличко и Панеттьери имеют общую дочь Кайю-Евдокию.

Источник : RadarOnline

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