Американська актриса та екснаречена Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі померла у віці 36 років. Наразі поліція встановлює причини смерті Панеттьєрі.

Про її смерть повідомляє телеканал NBC News із посиланням на заяву батька Скіпа Панеттьєрі.

Причина смерті Гейден Панеттьєрі

За даними NBC News, у неділю вдень поліція міста Грінвілл у Південній Кароліні отримала виклик про жінку, яка не реагувала на зовнішні подразники.

Зараз дивляться

Після прибуття на місце Панеттьєрі надали медичну допомогу, однак врятувати її не вдалося. Згодом медики констатували смерть жінки на місці. За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті немає.

Справу розслідує поліцейське управління Грінвілла спільно з офісом коронера округу Грінвілл. Попереднє розслідування не виявило жодних ознак злочину чи підозрілих обставин. Знайома Панеттьєрі зателефонувала за номером 911, йдеться у заяві поліції.

— З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть нашої улюбленої Гейден, — заявив її батько.

Життя Гейден Панеттьєрі

Гейден Панеттьєрі народилася та виросла у Палісейдсі, штат Нью-Йорк. Вона почала зніматися в телевізійній рекламі ще в 11 місяців, а з чотирьох років отримувала ролі в мильних операх.

У дитинстві Панеттьєрі також озвучила персонажку в анімаційному фільмі Життя комах. Пізніше вона зіграла у стрічках Пам’ятай титанів, Крижана принцеса та Давай, дівчата: Все або нічого.

Широку популярність акторці принесла роль Клер Беннет у фантастичному серіалі Герої. Згодом вона зіграла співачку Джульєтту Барнс у музичній драмі Нешвілл.

В останні роки Панеттьєрі відкрито розповідала про складний період свого життя. Вона говорила про боротьбу з післяпологовою депресією, тривожністю, панічними атаками та наркозалежністю.

За словами актриси, психологічні проблеми загострилися після народження доньки Каї Євдокії Кличко, яку вона має від колишнього партнера — українського боксера Володимира Кличка. У 2018 році Панеттьєрі передала опіку над дитиною її батькові.

У 2023 році раптово помер брат Гейден — Янсен Панеттьєрі. Йому було 28 років. Причиною смерті чоловіка стала кардіомегалія — збільшення розмірів і маси серця у поєднанні з ускладненнями на аортальному клапані. Акторка важко переживала втрату молодшого брата.

В одному з інтерв’ю актриса розповідала, що через сильну тривогу та панічні атаки почала вживати наркотики. Вона також зазначала, що поєднання материнства, роботи та післяпологової депресії стало для неї надзвичайно важким випробуванням.

Джерело повідомило виданню TMZ, що Гейден протягом останнього року скаржилася на біль у спині.

Джерело : NBC News

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.