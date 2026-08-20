Внезапная смерть Хейден Панеттьери — 36-летней американской актрисы, вызвала немало вопросов о судьбе ее состояния, роялти от известных кинопроектов и прав на интеллектуальную собственность.

Американские юристы из Калифорнии в комментарии изданию People объяснили, как именно будет распределяться имущество актрисы.

Хейден Панеттьери: кому достанется имущество актрисы

Поскольку Хейден Панеттьери не состояла в браке, ее единственной первоочередной наследницей является 11-летняя дочь Кайя-Евдокия, которую она родила от украинского боксера Владимира Кличко.

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По словам калифорнийских адвокатов Марка М. Стерна, Джордана Мэтьюза и Джонатана Форстера, ключевым фактором является наличие юридически оформленного завещания или траста.

Если существует траст: это самый вероятный сценарий для Голливуда. Траст позволяет сохранить конфиденциальность состояния, избежать публичных судебных процессов и заранее назначить доверенное лицо, которое будет управлять деньгами до достижения Кайей определенного возраста (например, 21 или 30 лет).

это самый вероятный сценарий для Голливуда. Траст позволяет сохранить конфиденциальность состояния, избежать публичных судебных процессов и заранее назначить доверенное лицо, которое будет управлять деньгами до достижения Кайей определенного возраста (например, 21 или 30 лет). Если завещания или траста нет: по законам штата Калифорния действует автоматическое наследование. Все состояние, включая банковские счета, недвижимость и авторские права, переходят единственному ребенку — Кайе.

Поскольку Кайя несовершеннолетняя, она не может напрямую получить финансы.

Если Панеттьери не назначила отдельного распорядителя в трасте, калифорнийский суд должен создать официальное попечительство над имуществом.

Юристы отмечают, что Владимир Кличко как отец с полной опекой над ребенком является первоочередным и логичным кандидатом на роль опекуна наследия.

Впрочем, поскольку имущество находится в Калифорнии, контроль и ежегодная отчетность по использованию средств будут проходить под наблюдением американского суда до достижения девочкой 18 лет.

Родители Панеттьери тоже теоретически могут претендовать на опеку над имуществом, однако шансы на это юридически низкие.

Что входит в наследство Хейден Панеттьери

Наследие Хейден Панеттьери включает не только физические активы, но и постоянный пассивный доход. В имущество входят:

Роялти за показ сериалов Герои, Нэшвилл и фильмов Крик;

Отчисления за продажу книги мемуаров Это я: Расплата;

Права на использование имени, образа и лицензирования.

Юристы подытожили, что назначенный опекун или доверенное лицо обязаны будут собирать эти выплаты и зачислять их на счет наследия Каи.

Напомним, что о смерти Хейден Панеттьери стало известно в понедельник, 17 августа. Полиция по-прежнему устанавливает обстоятельства смерти Панеттьери, однако некоторые подробности уже известны.

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