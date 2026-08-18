Володимир Кличко публічно відреагував на раптову смерть своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі.

Емоційним дописом він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Володимир Кличко відреагував на смерть Гейден Панеттьєрі

Кличко опублікував спільну світлину з Гейден і їхньою донькою Каєю, однак обличчя дівчинки не показав. Володимир Кличко зазначив, що їхня сім’я наразі переживає час глибокого шоку та горя.

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— Звістка про трагічну смерть Гейден глибоко засмучує мене. Вона залишила цей світ занадто рано. Гейден, хоч і була вже не моєю партнеркою, завжди залишалася важливою частиною мого життя та матір’ю нашої доньки Каї. Вона побудувала неймовірну кар’єру завдяки своєму величезному таланту, водночас зіткнувшись із темними сторонами дуже вимогливої індустрії. Ніщо не зможе стерти час, який ми провели разом, або те місце, яке вона посідала в нашому житті, — написав Володимир.

Володимир Кличко також наголосив, що береже пам’ять про Гейден заради їхньої спільної доньки та висловив співчуття рідним і близьким акторки:

— У розмовах із нашою донькою Каєю я завжди говоритиму про її матір із повагою і берегтиму пам’ять про те, якою вона була. Я висловлюю найглибші співчуття батькам Гейден, її друзям і шанувальникам, які також сумують у цей неймовірно важкий час. Молоді та талановиті люди, як Гейден, не повинні йти з життя так рано.

Також Кличко попросив всіх поважати почуття їхньої родини та їхню приватність у цей складний період.

— Наразі це все, що я хотів би сказати. Дякую кожному, хто підтримує нашу сім’ю та висловлює щирі співчуття. Спочивай з миром, Гейден. Нехай ти знайдеш вічний спокій, — зворушливо підсумував Володимир Кличко.

Нагадаємо, що про смерть Гейден Панеттьєрі стало відомо вчора, 17 серпня. Наразі поліція встановлює причини смерті Панеттьєрі. За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті немає.

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