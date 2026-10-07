Колумбийская певица Шакира спустя четыре года после развода с экс-игроком Барселоны Жераром Пике снова обратилась в суд.

Шакира требует пересмотреть договоренности по поводу опеки над их двумя сыновьями — 13-летним Миланом и 11-летним Сашей.

Об этом сообщает Hello Magazine.

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Во вторник, 6 октября, Шакира и Жерар Пике лично прибыли на заседание в Город правосудия в Барселоне, решив не оставлять рассмотрение вопроса исключительно адвокатам.

Главное требование Шакиры заключается в изменении правил передвижения мальчиков между Майами, где они живут с матерью, и по Испании.

Певица настаивает, чтобы во время коротких школьных каникул Жерар Пике сам прилетал в США, вместо того, чтобы заставлять детей преодолевать многочасовые трансатлантические перелеты с изменением часовых поясов.

Как отмечается в официальном заявлении представителей Шакиры, главная цель — защитить “эмоциональное, физическое и академическое счастье” подростков, чтобы “бремя не ложилась исключительно на детей”.

Такие изменения, по убеждению Шакиры, позволят сыновьям дольше поддерживать свой школьный, социальный и семейный распорядок.

В то же время, певица отмечает, что не намерена сокращать время общения отца с сыновьями, а лишь стремится облегчить для детей логистику этих встреч.

Напомним, что Шакира и Жерар Пике были вместе в течение 11 лет (с 2011 по 2022 год).

После громкого разрыва на фоне слухов об изменах футболиста, Шакира вместе с сыновьями в 2023 году переехала в Майами, а Пике остался жить в Испании.

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