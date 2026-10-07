Колумбійська співачка Шакіра через чотири роки після розлучення з ексгравцем Барселони Жераром Піке знову звернулася до суду.

Шакіра вимагає переглянути домовленості щодо опіки над їхніми двома синами — 13-річним Міланом та 11-річним Сашею.

Про це повідомляє Hello Magazine.

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Шакіра подала до суду на Жерара Піке через 4 роки після розлучення

У вівторок, 6 жовтня, Шакіра та Жерар Піке особисто прибули на засідання до Міста правосуддя в Барселоні, вирішивши не залишати розгляд питання виключно адвокатам.

Головна вимога Шакіри полягає у зміні правил пересування хлопчиків між Маямі, де вони мешкають із матір’ю, та Іспанією.

Співачка наполягає, щоб під час коротких шкільних канікул Жерар Піке сам прилітав до США, замість того аби змушувати дітей долати багатогодинні трансатлантичні перельоти зі зміною часових поясів.

Як зазначається в офіційній заяві представників Шакіри, головна мета — захистити “емоційне, фізичне та академічне щастя” підлітків, щоб “тягар не лягав виключно на дітей”.

Такі зміни, за переконанням Шакіри, дозволять її синам довше підтримувати свій шкільний, соціальний та сімейний розпорядок.

Водночас співачка наголошує, що не має наміру скорочувати час спілкування батька з синами, а лише прагне полегшити для дітей логістику цих зустрічей.

Нагадаємо, що Шакіра та Жерар Піке були разом протягом 11 років (із 2011 по 2022 рік).

Після гучного розриву на тлі чуток про зради футболіста, Шакіра разом із синами у 2023 році переїхала до Маямі, а Піке залишився мешкати в Іспанії.

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