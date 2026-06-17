Таблоиды заговорили о возможном новом романе Шакиры. Певицу заметили вместе с мексиканским актером Мануэлем Гарсией-Рульфо — звездой сериала Netflix Линкольн для адвоката.

Снимки, которые опубликовал аккаунт DeuxMoi, быстро разлетелись по соцсетям и вызвали волну обсуждений среди поклонников.

Шакира подогрела слухи о романе

По информации Just Jared, артистку и актера сфотографировали возле отеля Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе после совместного ужина.

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На снимках Шакира и Гарсия-Рульфо улыбаются, оживленно общаются и вместе направляются к автомобилю. Некоторые издания также отмечают, что они уехали из отеля одной машиной.

Для выхода певица выбрала черный топ в корсетном стиле и темные джинсы, а актер появился в черной рубашке и классических синих джинсах.

Встреча состоялась во время паузы в мировом туре Шакиры Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Накануне она дала два концерта в Лос-Анджелесе в рамках нового этапа гастролей.

Шакира и заявление об отношениях

После разрыва с бывшим футболистом Жераром Пике, от которого у нее двое сыновей, Шакира неоднократно подчеркивала, что сейчас сосредоточена на детях и работе.

В новом интервью People певица заявила, что пока не думает о новых отношениях.

— Я просто думаю о воспитании своих детей. Сейчас я этого не вижу. Возможно, когда они станут старше, — сказала артистка.

Также она призналась, что сложный период после расставания помог ей осознать собственную силу и стойкость.

Что известно о Мануэле Гарсии-Рульфо

Кроме сериала Линкольн для адвоката Мануэль Гарсия-Рульфо известен по фильмам Мир Юрского периода: Возрождение и Мужчина по имени Отто.

Ранее актера связывали с Одри Макгроу — дочерью кантри-исполнителей Тима Макгроу и Фейт Хилл. Пару видели вместе в 2024 году, однако они почти не комментировали свои отношения. В начале этого года западные медиа сообщили об их расставании.

Сейчас ни Шакира, ни Мануэль Гарсия-Рульфо публично не комментировали слухи о возможных отношениях.

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