Первая вечеринка и особый драфт: чем удивит премьера 15 сезона Холостяка
Уже в эту пятницу, 16 октября, в 19:00 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера 15 сезона проекта Холостяк.
Холостяк 15: что известно о новом сезоне
Главным Холостяком страны стал Вячеслав Кравцов — известный украинский баскетболист, бывший игрок NBA, многолетний капитан национальной сборной Украины, а также успешный предприниматель и заботливый отец.
За его плечами – годы изнурительных тренировок, выступления в сильнейшей баскетбольной лиге планеты и многочисленные спортивные победы. Однако сейчас Вячеслав ставит перед собой совсем другую, личную цель.
– Я уже три года без отношений. Хочу найти женщину, с которой я могу провести и разделить свою жизнь. Поэтому я здесь, – откровенно признается Вячеслав Кравцов.
Перед первым выходом к девушкам спортсмен откровенно делится эмоциями: Мне трудно вспомнить, когда я последний раз так сильно волновался, как сегодня.
В профессиональном баскетболе именно на драфте клубы NBA выбирают игроков, с которыми планируется будущее.
Однако в этот раз на площадке проекта будет решаться не спортивная карьера, а судьба чувств.
– Сегодня твой драфт будет другим. Ведь настоящий выбор в любви никогда не бывает односторонним, потому что не только ты будешь выбирать, но и девушки будут присматриваться к тебе и будут чувствовать, смогут ли довериться, — обратится к главному герою постоянный ведущий проекта Григорий Решетник.
Уже во время первой вечеринки Вячеслав познакомится с участницами, каждая из которых стремится завоевать его сердце.
Девушки готовят удивительные сюрпризы: кто-то будет пытаться удивить с первых секунд, кто-то решится на откровенность, а некоторым придется пройти дополнительные испытания от ведущего.
Интересно, что для части девушек это будет первая встреча с Кравцовым, а для некоторых – продолжение истории, которая завязалась еще задолго до старта съемок.
Не пропустите премьеру 15-го сезона проекта Холостяк — в пятницу, 16 октября, в 19:00 на СТБ.