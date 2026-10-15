Уже в эту пятницу, 16 октября, в 19:00 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера 15 сезона проекта Холостяк.

Холостяк 15: что известно о новом сезоне

Главным Холостяком страны стал Вячеслав Кравцов — известный украинский баскетболист, бывший игрок NBA, многолетний капитан национальной сборной Украины, а также успешный предприниматель и заботливый отец.

За его плечами – годы изнурительных тренировок, выступления в сильнейшей баскетбольной лиге планеты и многочисленные спортивные победы. Однако сейчас Вячеслав ставит перед собой совсем другую, личную цель.

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– Я уже три года без отношений. Хочу найти женщину, с которой я могу провести и разделить свою жизнь. Поэтому я здесь, – откровенно признается Вячеслав Кравцов.

Перед первым выходом к девушкам спортсмен откровенно делится эмоциями: Мне трудно вспомнить, когда я последний раз так сильно волновался, как сегодня.

В профессиональном баскетболе именно на драфте клубы NBA выбирают игроков, с которыми планируется будущее.

Однако в этот раз на площадке проекта будет решаться не спортивная карьера, а судьба чувств.

– Сегодня твой драфт будет другим. Ведь настоящий выбор в любви никогда не бывает односторонним, потому что не только ты будешь выбирать, но и девушки будут присматриваться к тебе и будут чувствовать, смогут ли довериться, — обратится к главному герою постоянный ведущий проекта Григорий Решетник.

Уже во время первой вечеринки Вячеслав познакомится с участницами, каждая из которых стремится завоевать его сердце.

Девушки готовят удивительные сюрпризы: кто-то будет пытаться удивить с первых секунд, кто-то решится на откровенность, а некоторым придется пройти дополнительные испытания от ведущего.

Интересно, что для части девушек это будет первая встреча с Кравцовым, а для некоторых – продолжение истории, которая завязалась еще задолго до старта съемок.

Не пропустите премьеру 15-го сезона проекта Холостяк — в пятницу, 16 октября, в 19:00 на СТБ.

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