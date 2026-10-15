Уже цієї п’ятниці, 16 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра 15 сезону проєкту Холостяк.

Холостяк 15: що відомо про новий сезон

Головним Холостяком країни цьогоріч став В’ячеслав Кравцов — відомий український баскетболіст, колишній гравець NBA, багаторічний капітан національної збірної України, а також успішний підприємець і турботливий батько.

За його плечима — роки виснажливих тренувань, виступи у найсильнішій баскетбольній лізі планети та численні спортивні перемоги. Однак зараз В’ячеслав ставить перед собою зовсім іншу, особисту мету.

Зараз дивляться

— Я вже три роки без стосунків. Хочу знайти жінку, з якою я можу провести та розділити своє життя. Тому я тут, — відверто зізнається В’ячеслав Кравцов.

Перед першим виходом до дівчат спортсмен відверто ділиться емоціями: Мені важко згадати, коли я востаннє так сильно хвилювався, як сьогодні.

У професійному баскетболі саме на драфті клуби NBA обирають гравців, з якими планується майбутнє.

Проте цього разу на майданчику проєкту вирішуватиметься не спортивна кар’єра, а доля почуттів.

— Сьогодні твій драфт буде іншим. Адже справжній вибір у коханні ніколи не буває одностороннім, бо не лише ти обиратимеш, а й дівчата придивлятимуться до тебе і відчуватимуть, чи зможуть довіритися, — звернеться до головного героя постійний ведучий проєкту Григорій Решетник.

Уже під час першої вечірки В’ячеслав познайомиться з учасницями, кожна з яких прагне завоювати його серце.

Дівчата готують дивовижні сюрпризи: хтось намагатиметься здивувати з перших секунд, хтось наважиться на щиру відвертість, а деяким доведеться пройти додаткові випробування від ведучого.

Цікаво, що для частини дівчат це буде перша зустріч із Кравцовим, а для декого — продовження історії, яка зав’язалася ще задовго до старту знімань.

Не пропустіть прем’єру 15 сезону проєкту Холостяк — у п’ятницю, 16 жовтня, о 19:00 на СТБ.

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