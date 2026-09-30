Премьера юбилейного, 15-го сезона романтического реалити Холостяк станет доступной для пользователей стриминговой платформы Netflix в Украине.

Эпизоды будут появляться на платформе через полтора часа после начала официального эфира на телеканале СТБ.

Холостяк 15-й сезон будет доступен на Netflix в Украине

Поскольку подписчики сервиса смогут смотреть выпуски Холостяка без рекламных пауз, просмотр Netflix будет завершаться практически одновременно с телевизионной трансляцией.

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Генеральный директор телеканала СТБ Людмила Семчук подчеркнула, что выход проекта Холостяк на международную стриминговую платформу открывает новые возможности для локального контента.

— Холостяк очень хорошо демонстрирует, как сегодня меняется само понятие большого телевизионного проекта. Его аудитория больше не ограничивается одним экраном или одним способом просмотра. История начинается на СТБ, но выходит далеко за его пределы — в digital, социальные сети, видеоплатформы, в поиск, обсуждение и более широкое культурное пространство, — рассказала Семчук.

Также Людмила Семчук добавила, что именно совокупность всех этих точек контакта создает масштаб охвата, который сегодня способны обеспечивать сильнейшие украинские контентные бренды.

Для команды СТБ показ на Netflix открывает новый уровень присутствия и развития бренда Холостяк, в то же время демонстрируя силу и потенциал украинского контента.

Сотрудничество украинского правообладателя и глобального стриминга базируется на адаптированной модели показа, учитывающей интригу и традиционный зрительский опыт.

Директор по контенту, закупкам и партнерствам с OTT-платформами Starlight Media Мария Костина отметила гибкость команды платформы и рассказала, что этот кейс — прежде всего о возможностях, которые Netflix создает для локального контента, и о новых способах взаимодействия с аудиторией.

Мария Костина также отметила, что команда особенно ценит открытость команды Netflix к диалогу и готовность вместе работать над решением, которое учитывает специфику формата и создает новый опыт для зрителей.

По ее словам, это был очень ценный профессиональный опыт и сильный пример того, как сотрудничество между локальным правообладателем и Netflix может создавать новые модели дистрибуции.

Напомним, что главным героем 15-го сезона Холостяка стал известный украинский баскетболист, капитан национальной сборной Украины Вячеслав Кравцов.

За свою профессиональную карьеру он выступал в сильнейшей лиге мира NBA, а также ведущих европейских и украинских клубах.

Премьера Холостяка 15 состоится 16 октября в 19:00 на СТБ, после чего каждый новый выпуск сразу станет доступным на Netflix.

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