Новим героєм романтичного реаліті Холостяк став В’ячеслав Кравцов – один із найуспішніших українських баскетболістів, багаторічний капітан національної збірної України та гравець найсильнішої ліги світу NBA.

Факти ICTV розповідають біографію спортсмена та що відомо про особисте життя нового Холостяка 15 В'ячеслава Кравцова.

Цієї осені в ефірі романтичного реаліті Холостяк глядачі побачать іншого В’ячеслава Кравцова – людину, яка готова до нової важливішої глави свого життя.

Новий Холостяк народився 25 серпня 1987 року в Одесі. Зараз йому 38 років.

Кравцов має зріст 212 см, з яким він став ключовою фігурою українського баскетболу, очолюючи збірну понад 10 років.

За його плечима – золоті медалі чемпіонатів України та Іспанії, а також виступи за топові американські клуби Detroit Pistons і Phoenix Suns.

Зараз Кравцов живе у Києві. До столиці переїхав у 17 років, щоб розвивати спортивну кар’єру. Вже у 18–19 років він почав виступати за національну збірну України.

Уже понад 10 років Кравцов очолює національну збірну України з баскетболу та є рекордсменом за кількістю зіграних матчів, набраних очок і підбирань.

Окрім спортивних здобутків, В’ячеслав Кравцов успішно реалізував себе у підприємництві, заснувавши власний бізнес у сфері морської логістики.

Хоча атлет офіційно не завершив ігрову кар’єру, але зараз він приділяє значну увагу розвитку своєї компанії та більш вибірково розглядає професійні контракти, будуючи життя поза великим спортом.

Попри досвід розлучення, В’ячеслав Кравцов залишається татом для своєї п’ятирічної донечки, з якою проводить багато часу.

Зараз його пріоритети змінилися – після постійних переїздів, контрактів та нових країн прийшло бажання стабільності та родинного затишку. В’ячеслав зберіг щиру віру в любов.

Він вважає, що фундаментом міцного союзу є взаємна повага та спільне прагнення будувати майбутнє.

