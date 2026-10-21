В преддверии долгожданной премьеры второго сезона приключенческого сериала АТП Перевозчики украинская актриса Вера Кобзарь на одну неделю вошла в состав ведущих утреннего шоу Ранок у великому місті.

Вместе с постоянной командой проекта — Юлией Зорий и Александром Швачкой — она будет информировать зрителей о главных новостях страны и мира, презентовать эксклюзивные репортажи и делиться интересными историями из жизни звезд.

Вера Кобзарь стала соведущей программы Ранок у великому місті на ICTV2

Для Веры Кобзарь это уже не первый опыт сотрудничества с утренним телешоу, так что она с удовольствием вернулась к знакомому формату.

Сейчас смотрят

— Я не впервые становлюсь соведущей программы Ранок у великому місті, и скажу так: встретить начало дня с этой командой – настоящее удовольствие и заряд силы. Также приглашаю зрителей на премьеру 2 сезона приключенческого сериала АТП Перевозчики – будет весело, неожиданно и увлекательно. Все персонажи сериала – непоколебимы и оптимистичны, у них есть чему научиться, – поделилась впечатлениями актриса.

АТП Перевозчики: что ждет зрителей во 2 сезоне

Уже с 26 октября в 20.00 на телеканале ICTV2 стартуют новые серии комедийно-приключенческого роуд-муви АТП Перевозчики. Это продолжение истории двух харизматичных водителей-напарников – Артема Горбача и Семена Зозули, которых блестяще воплотили Вячеслав Довженко и Владимир Гладкий.

Каждый рейс их ждут новые испытания, которые они с юмором и сообразительностью преодолевают на украинских дорогах.

Вера Кобзарь исполнила роль Галины Петрук — решительной, умной и харизматичной руководительницы компании Рапид-Транс. В новых сериях зрители увидят ее экранную героиню с неожиданной стороны.

— В новом сезоне моя героиня Галина позволила быть не только руководительницей, но и женщиной. Да, вокруг нее будут мужчины, и главная интрига – кто из них придется Галине по душе. У героини будет много вызовов, в том числе и профессиональных, и наблюдать за тем, как она решает сложные вопросы – удовольствие, – интригует Вера Кобзарь.

Кроме главных героев, во втором сезоне роуд-муви появятся такие известные украинские актеры как Дмитрий Суржиков, Анна Гуляева, Ольга Атанасова, Роман Ясиновский, Ярослав Шахторин, Александр Печерица и другие.

Смотрите Ранок у великому місті ежедневно в 7:00 (все выпуски также доступны на YouTube-канале проекта), а премьерные серии 2 сезона АТП Перевозчики — с 26 октября в 20:00 на ICTV2.

Фото: ICTV2

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.