Напередодні довгоочікуваної прем’єри другого сезону пригодницького серіалу АТП Перевізники українська акторка Віра Кобзар на один тиждень увійшла до складу ведучих ранкового шоу Ранок у великому місті.

Разом із постійною командою проєкту — Юлією Зорій та Олександром Швачкою — вона інформуватиме глядачів про головні новини країни та світу, презентуватиме ексклюзивні репортажі та ділитиметься цікавими історіями з життя зірок.

Віра Кобзар стала співведучою програми Ранок у великому місті на ICTV2

Для Віри Кобзар це вже не перший досвід співпраці з ранковим телешоу, тож вона із задоволенням повернулася до знайомого формату.

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— Я не вперше стаю співведучою програми Ранок у великому місті, і скажу так: зустріти початок дня з цією командою – справжнє задоволення і заряд сили. Також запрошую глядачів на прем’єру 2 сезону пригодницького серіалу АТП Перевізники — буде весело, несподівано і захопливо. Всі персонажі серіалу – непохитні й оптимістичні, в них є чого навчитися, — поділилася враженнями акторка.

АТП Перевізники: що чекає на глядачів у 2 сезоні

Уже з 26 жовтня о 20:00 на телеканалі ICTV2 стартують нові серії комедійно-пригодницького роуд-муві АТП Перевізники. Це продовження історії двох харизматичних водіїв-напарників — Артема Горбача та Семена Зозулі, яких блискуче втілили В’ячеслав Довженко та Володимир Гладкий.

Щорейсу на них чекають нові випробування, які вони з гумором та кмітливістю долають на українських дорогах.

Віра Кобзар виконала роль Галини Петрук — рішучої, розумної та харизматичної керівниці компанії Рапід-Транс. У нових серіях глядачі побачать її екранну героїню з несподіваного боку.

— В новому сезоні моя героїня Галина дозволила бути собі не тільки керівницею, а й жінкою. Так, навколо неї будуть чоловіки, і головна інтрига – хто з них припаде Галині до душі. У героїні буде багато викликів, в тому числі й професійних, і спостерігати за тим, як вона розв’язує складні питання, – задоволення, — інтригує Віра Кобзар.

Окрім головних героїв, у другому сезоні роуд-муві з’являться такі відомі українські актори, як Дмитро Суржиков, Анна Гуляєва, Ольга Атанасова, Роман Ясіновський, Ярослав Шахторін, Олександр Печериця та інші.

Дивіться Ранок у великому місті щодня о 7:00 (усі випуски також доступні на YouTube-каналі проєкту), а прем’єрні серії 2 сезону АТП Перевізники — з 26 жовтня о 20:00 на ICTV2.

Фото: ICTV2

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