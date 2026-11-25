Американская актриса Хейден Панеттьери оставила после себя наследство стоимостью свыше $6,2 млн.

Единственной наследницей всех ее активов признана 11-летняя дочь Кайя, рожденная в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко.

Об этом свидетельствуют новые судебные документы, оказавшиеся в распоряжении издания Page Six.

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Согласно материалам дела, Панеттьери не оставила завещания. Общая сумма ее активов оценивается в $6 232 119: сюда входят движимое имущество на $5 208 519 и объекты недвижимости стоимостью $1 023 600.

Тем временем Владимир Кличко подал новое ходатайство — он просит утвердить Мелиссу Москаль официальной распорядительницей наследия Панеттьери.

Еще в сентябре Кличко обратился в суд с просьбой предоставить ему право распоряжаться активами от имени 11-летней Кайи.

В заявлении Кличко указал, что лицо, ранее связанное с Хейден Панеттьери, но не являющееся членом семьи, вынесло из помещения ее личные вещи (в том числе драгоценные ювелирные изделия) и сдало их в ломбард.

В начале прошлого месяца 11-летняя Кайя вместе с отцом присоединилась к судебному заседанию по видеосвязи. По итогам тех слушаний суд и утвердил временную опеку Владимира Кличко над наследственным имуществом.

Напомним, что Хейден Панеттьери умерла 16 августа в возрасте 36 лет.

Официальной причиной смерти актрисы назвали токсическое влияние на ее организм фентанила, ксанакса и нескольких других медицинских препаратов.

Хейден Панеттьери известна по ролям в сериалах Герои, Нэшвилл и других лентах.

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