Понад $6 млн спадку: кому дісталися статки покійної Гайден ПанеттьєріДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Американська акторка Гейден Панеттьєрі залишила після себе спадщину вартістю понад $6,2 млн.
Єдиною спадкоємицею всіх її активів визнано 11-річну доньку Каю, народжену у стосунках з українським боксером Володимиром Кличком.
Про це свідчать нові судові документи, які опинилися у розпорядженні видання Page Six.
Спадок Гейден Панеттьєрі: хто отримає
Згідно з матеріалами справи, Панеттьєрі не залишила заповіту. Загальна сума її активів оцінюється у $6 232 119: сюди входять рухоме майно на $5 208 519 та об’єкти нерухомості вартістю $1 023 600.
Тим часом Володимир Кличко подав нове клопотання — він просить затвердити Меліссу Москаль офіційною розпорядницею спадщини Панеттьєрі.
Ще у вересні Кличко звернувся до суду з проханням надати йому право розпоряджатися активами від імені 11-річної Каї.
У заяві він вказав, що особа, яка раніше була пов’язана з Гейден Панеттьєрі, але не є членом родини, винесла з помешкання її особисті речі (зокрема дорогоцінні ювелірні вироби) та здала їх до ломбарду.
На початку минулого місяця 11-річна Кая разом із батьком долучилася до судового засідання по відеозв’язку. За підсумками тих слухань суд і затвердив тимчасову опіку Володимира Кличка над спадковим майном.
Нагадаємо, що Гейден Панеттьєрі померла 16 серпня у віці 36 років.
Офіційною причиною смерті акторки назвали токсичний вплив на її організм фентанілу, ксанаксу та кількох інших медичних препаратів.
Гейден Панеттьєрі відома за ролями у серіалах Герої, Нешвілл та інших стрічках.