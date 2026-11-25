Американська акторка Гейден Панеттьєрі залишила після себе спадщину вартістю понад $6,2 млн.

Єдиною спадкоємицею всіх її активів визнано 11-річну доньку Каю, народжену у стосунках з українським боксером Володимиром Кличком.

Про це свідчать нові судові документи, які опинилися у розпорядженні видання Page Six.

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Згідно з матеріалами справи, Панеттьєрі не залишила заповіту. Загальна сума її активів оцінюється у $6 232 119: сюди входять рухоме майно на $5 208 519 та об’єкти нерухомості вартістю $1 023 600.

Тим часом Володимир Кличко подав нове клопотання — він просить затвердити Меліссу Москаль офіційною розпорядницею спадщини Панеттьєрі.

Ще у вересні Кличко звернувся до суду з проханням надати йому право розпоряджатися активами від імені 11-річної Каї.

У заяві він вказав, що особа, яка раніше була пов’язана з Гейден Панеттьєрі, але не є членом родини, винесла з помешкання її особисті речі (зокрема дорогоцінні ювелірні вироби) та здала їх до ломбарду.

На початку минулого місяця 11-річна Кая разом із батьком долучилася до судового засідання по відеозв’язку. За підсумками тих слухань суд і затвердив тимчасову опіку Володимира Кличка над спадковим майном.

Нагадаємо, що Гейден Панеттьєрі померла 16 серпня у віці 36 років.

Офіційною причиною смерті акторки назвали токсичний вплив на її організм фентанілу, ксанаксу та кількох інших медичних препаратів.

Гейден Панеттьєрі відома за ролями у серіалах Герої, Нешвілл та інших стрічках.

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