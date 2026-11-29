В девятом выпуске проекта Зважені та щасливі 2026 на телеканале СТБ закончился период командных соревнований — восьмерка участников перешла к личному противостоянию цветных футболок, где каждый играет исключительно за себя.

Укрыться за чужими спинами больше невозможно, а бывшие союзы оказались под ударом.

Зважені та щасливі 2026: как прошел 9 выпуск

Первое индивидуальное соревнование сразу показало, кого соперники считают опасными оппонентами. За основу взяли знакомую с детства игру в выбивной, но вместо мячей привлекли батуты и цветные кольца каждого участника: чтобы выбить конкурента, нужно было выполнить определенное количество прыжков сквозь его кольцо.

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Ставки были высокими: четверо первых, кто выбывал из конкурса, получали антибонусы перед взвешиванием, а продержавшийся до финала победитель зарабатывал бонус в минус два кг.

Уже через несколько дней те, кого отстранили от игры первыми, получили шанс на реванш. Напряжение между конкурентами достигло пика, а спор между Виталиной и Валентиной вышел далеко за пределы конкурсной площадки.

Кто покинул Зважені та щасливі в 9 выпуске: результаты взвешивания

Финалом недели стало первое индивидуальное взвешивание, показавшее, кто сохранил концентрацию в условиях жесткой конкуренции, а кому давление помешало показать сильный результат.

— Я увидела то, что подозревала, — подытожила увиденное на весах Марина Боржемская.

По результатам взвешивания в 9 выпуске Зважені та щасливі 11 сезон покинула проект Валентина Насирови.

Валентина Насирови пришла на Зважені та щасливі 2026 с ростом 166 см, весом 122 кг и целью похудеть примерно на 45 кг. Она заведующая центральной кассой в Сильпо в декрете, которая сама воспитывает двух дочерей — Арину и Донару.

Вес беспокоил ее из школы, несмотря на похудение с 80 до 56 кг в студенческие годы. Впоследствии стрессы из-за расставания с отцом старшей дочери и гибели на фронте в марте 2024 года ее мужа — добровольца из Грузии Нодара, с которым родилась Донара, заставили женщину заедать боль.

Теперь, опираясь на татуировку феникса как знак возрождения, Валентина идет к здоровью и уверенности ради дочерей и светлой памяти о муже.

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