В восьмом выпуске проекта Зважені та щасливі на телеканале СТБ участники подошли к завершению командного этапа.

Преодолев экватор сезона, герои оказались в шаге от сольной борьбы, где каждый будет отвечать исключительно за собственный результат — поэтому напряжение в командах достигло пика.

Зважені та щасливі 2026: как прошел 8 выпуск

На восьмой неделе синие и желтые сошлись в изнурительной переправе через озеро на деревянных лодках. Участникам нужно было добраться до противоположного берега, забрать таблички и вернуться назад.

Сейчас смотрят

Задание усложняло то, что вода постоянно поступала через отверстия в днище лодок, а на всю команду выдавали только одно весло.

Победители испытания получали преимущество в следующем этапе, а финишировавшая второй команда получала антибонус — +3 кг на взвешивании.

Еще до старта заплыва ведущий Даниэль Салем предложил каждому сделать непростой выбор между общим результатом и собственной выгодой.

За личный бонус приходилось расплачиваться команде: каждый соглашавшийся на него добавлял своим партнерам новое осложнение — дополнительную пробоину в лодке, груз весом 50 кг или потерю единого весла. Если команда все равно побеждала, персональный бонус удваивался.

Кроме водного испытания участников ждала еще одна проверка выдержки и самоконтроля во время занятий. Тренер Марина Боржемская подготовила для подопечных особый формат работы.

— Я подготовила им тренировку соблазна, — отметила тренер.

Кто покинул Зважені та щасливі в 8 выпуске: результаты взвешивания

По результатам взвешивания в 8 выпуске Зважені та щасливі 2026 покинул проект Александр Ободовский.

Александр (рост – 178 см, вес на старте – 191 кг) – одессит, руководитель торгово-строительной фирмы с 20-летним опытом, отец двух сыновей. До 2015 года он весил 110 кг и занимался спортом, но из-за сидячей работы и заедания стресса во время пандемии стремительно набрал вес.

На проект Зважені та щасливі мужчина пришел с целью сбросить 80 кг, чтобы избежать риска инфаркта или инсульта и не стать обузой для жены и детей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.