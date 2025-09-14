Воздвижение Креста Господня в 2025 году верующие отмечают 14 сентября. Это один из двенадцати великих церковных праздников, установленный в честь обретения и вознесения Честного и Животворящего Креста Господня, на котором был распят Иисус Христос.

По традиции, это день строгого поста и молитвы. В народных обычаях связан с запретами выходить в поле или в лес, потому что считалось, что гады прячутся на зиму и могут навредить человеку. Верующие ходят в храм и поздравляют друг друга с Воздвижением Креста Господня 2025.

Факты ICTV подготовили для вас лучшие поздравления с Воздвижением Честного Креста в стихах, прозе и открытках.

Сейчас смотрят

Воздвижение Креста Господня: поздравления в прозе

Поздравляем с Воздвижением Креста Господня! В этот светлый день желаем мира в душе, добра в сердце и гармонии в жизни. Пусть Господь дарует силы и оберегает на каждом шагу.

***

Искренне поздравляем с праздником Воздвижения Честного и Животворящего Креста! Желаем Божьего благословения, здоровья и согласия в семье. Пусть свет Креста всегда будет защитой и опорой.

***

Сердечно поздравляем с Воздвижением Креста Господня! Желаем, чтобы в жизни всегда царили мир, надежда и любовь. Пусть Господь дарует силы преодолевать все трудности и идти по пути добра.

***

С Воздвижением Креста Господня, уважаемые! Желаем крепкой веры, искренней радости и духовного света в каждый день. Пусть святой Крест станет символом защиты и благословения.

***

Поздравляем Вас с этим великим праздником – Воздвижением Креста Господня! Желаем счастья, добра и Божьей милости в жизни. Пусть Крест оберегает вас и ваших близких от всего плохого.

Воздвижение Креста Господня: поздравления в стихах

Воздвижение Христа – великий день святой,

Да будет в жизни вашей свет и мир с собой.

Пусть крест Господний вечно охраняет,

А душу вера светом озаряет.

***

В сей день Господний крест воздвигнут к небесам,

Мы радость светлую приносим в ваш храм.

Желаем мира, счастья и покоя,

И пусть Господь хранит Вас Своею любовью.

***

С Воздвижением Креста мы Вас сердечно поздравляем!

Здоровья, веры и надежды Вам желаем.

Пусть Божья благодать всегда с Вами пребудет,

А сердце радостью и светом не забудет.

Воздвижение Креста Господня: поздравления в картинках

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.