Воздвиження Хреста Господнього: привітання для сім’ї, друзів і колег
Воздвиження Хреста Господнього у 2025 році віряни відзначають 14 вересня. Це одне з дванадцяти великих церковних свят, встановлене на честь знайдення та піднесення Чесного і Животворного Хреста Господнього, на якому був розп’ятий Ісус Христос.
За традицією, це день строгого посту та молитви. У народних звичаях пов’язаний із заборонами виходити в поле чи в ліс, бо вважалося, що гадини ховаються на зиму і можуть нашкодити людині. Віряни ходять у храм та вітають одне одного з Воздвиженням Хреста Господнього 2025.
Факти ICTV підготували для вас найкращі привітання з Воздвиженням Чесного Хреста у віршах, прозі та листівках.
Воздвиження Хреста Господнього: привітання у прозі
Вітаємо із Воздвиженням Хреста Господнього! У цей світлий день бажаємо миру у душі, добра в серці та гармонії в житті. Нехай Господь дарує сили й оберігає на кожному кроці.
***
Щиро вітаємо зі святом Воздвиження Чесного і Животворного Хреста! Бажаємо Божого благословення, здоров’я та злагоди в родині. Хай світло Хреста завжди буде захистом і опорою.
***
Сердечно вітаємо із Воздвиженням Хреста Господнього! Бажаємо, щоб у житті завжди панували мир, надія та любов. Хай Господь дарує сили долати всі труднощі та йти шляхом добра.
***
З Воздвиженням Хреста Господнього, шановні! Бажаємо міцної віри, щирої радості та духовного світла в кожному дні. Нехай святий Хрест стане символом захисту і благословення.
***
Вітаємо Вас із цим величним святом – Воздвиженням Хреста Господнього! Бажаємо щастя, добра і Божої милості у житті. Хай Хрест оберігає вас і ваших рідних від усього лихого.
Воздвиження Хреста Господнього: привітання у віршах
Нехай Господь береже від проблем,
І позбавить від складних дилем,
Нехай подарує спокій і добро,
І нехай всюди панує щира любов!
Нехай тебе береже Хрест від зла,
І нехай відступить чимдалі темрява,
Буде він тебе направляти,
Шлях тобі завжди освячувати!
***
Воздвиження Хреста Господнього
Ми разом святкуємо сьогодні!
Нехай захищає вас Всевишній
Від бід, турбот і тривоги лишньої!
Нехай віра в серці вогником
Горить завжди – і вдень, і вночі,
Любіть ближніх і цінуєте.
І Хрест Животворящий шануйте!
***
Хотіли віру знищити, потоптати,
І хрест Ісуса від людей забрати.
Але віру з душі не вирвати просто так,
Я вітаю всіх, хто вірує в Христа,
Бажаю, щоб життя було сповнене добра.
Натільний хрест хай вам допомагає
Усі проблеми й біди швидко вирішує!