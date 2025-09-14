Воздвиження Хреста Господнього у 2025 році віряни відзначають 14 вересня. Це одне з дванадцяти великих церковних свят, встановлене на честь знайдення та піднесення Чесного і Животворного Хреста Господнього, на якому був розп’ятий Ісус Христос.

За традицією, це день строгого посту та молитви. У народних звичаях пов’язаний із заборонами виходити в поле чи в ліс, бо вважалося, що гадини ховаються на зиму і можуть нашкодити людині. Віряни ходять у храм та вітають одне одного з Воздвиженням Хреста Господнього 2025.

Факти ICTV підготували для вас найкращі привітання з Воздвиженням Чесного Хреста у віршах, прозі та листівках.

Воздвиження Хреста Господнього: привітання у прозі

Вітаємо із Воздвиженням Хреста Господнього! У цей світлий день бажаємо миру у душі, добра в серці та гармонії в житті. Нехай Господь дарує сили й оберігає на кожному кроці.

Щиро вітаємо зі святом Воздвиження Чесного і Животворного Хреста! Бажаємо Божого благословення, здоров’я та злагоди в родині. Хай світло Хреста завжди буде захистом і опорою.

Сердечно вітаємо із Воздвиженням Хреста Господнього! Бажаємо, щоб у житті завжди панували мир, надія та любов. Хай Господь дарує сили долати всі труднощі та йти шляхом добра.

З Воздвиженням Хреста Господнього, шановні! Бажаємо міцної віри, щирої радості та духовного світла в кожному дні. Нехай святий Хрест стане символом захисту і благословення.

Вітаємо Вас із цим величним святом – Воздвиженням Хреста Господнього! Бажаємо щастя, добра і Божої милості у житті. Хай Хрест оберігає вас і ваших рідних від усього лихого.

Воздвиження Хреста Господнього: привітання у віршах

Нехай Господь береже від проблем,

І позбавить від складних дилем,

Нехай подарує спокій і добро,

І нехай всюди панує щира любов!

Нехай тебе береже Хрест від зла,

І нехай відступить чимдалі темрява,

Буде він тебе направляти,

Шлях тобі завжди освячувати!

Воздвиження Хреста Господнього

Ми разом святкуємо сьогодні!

Нехай захищає вас Всевишній

Від бід, турбот і тривоги лишньої!

Нехай віра в серці вогником

Горить завжди – і вдень, і вночі,

Любіть ближніх і цінуєте.

І Хрест Животворящий шануйте!

Хотіли віру знищити, потоптати,

І хрест Ісуса від людей забрати.

Але віру з душі не вирвати просто так,

Я вітаю всіх, хто вірує в Христа,

Бажаю, щоб життя було сповнене добра.

Натільний хрест хай вам допомагає

Усі проблеми й біди швидко вирішує!

Воздвиження Хреста Господнього: привітання в картинках

