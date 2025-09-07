Октябрь 2025 года принесет украинцам немало праздничных событий и важных дат. На начало второго месяца осени приходится День защитников и защитниц и День казачества.

Позже в календаре — День учителя, День территориальной обороны, День юриста, День художника, День украинской письменности и языка и другие праздники.

Факты ICTV подготовили полный перечень праздников октября 2025 года, чтобы вы заранее спланировали месяц и не забыли о важных событиях.

Календарь праздников на октябрь 2025 года

1 октября – День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, Покрова Пресвятой Богородицы, День социолога, Международный день пожилых людей, День ветерана;

– День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, Покрова Пресвятой Богородицы, День социолога, Международный день пожилых людей, День ветерана; 2 октября – Международный день ненасилия, Международный день социального педагога;

– Международный день ненасилия, Международный день социального педагога; 3 октября — День техников;

— День техников; 4 октября – День ветеринарной службы, Международный день почтальона, Всемирный день животных;

– День ветеринарной службы, Международный день почтальона, Всемирный день животных; 4-10 октября – Всемирная неделя космоса;

– Всемирная неделя космоса; 5 октября – День учителя, День территориальной обороны Украины;

– День учителя, День территориальной обороны Украины; 6 октября – Всемирный день архитектора и архитектуры, Международный день врача;

– Всемирный день архитектора и архитектуры, Международный день врача; 7 октября – Всемирный день хлопка;

– Всемирный день хлопка; 8 октября – День юриста, Международный день педиатрии;

– День юриста, Международный день педиатрии; 9 октября – Всемирный день почты, День риэлтора, Всемирный день зрения;

– Всемирный день почты, День риэлтора, Всемирный день зрения; 10 октября – Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Международный день режиссуры, Международный день ветеринарной медсестры;

– Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Международный день режиссуры, Международный день ветеринарной медсестры; 11 октября — Международный день девочек;

— Международный день девочек; 12 октября — День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника, День профессиональных союзов, День экономиста;

— День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника, День профессиональных союзов, День экономиста; 13 октября – Международный день костюма;

– Международный день костюма; 14 октября — Всемирный день стандартизации, Всемирный день экологического образования;

— Всемирный день стандартизации, Всемирный день экологического образования; 15 октября — Международный день сельских женщин;

— Международный день сельских женщин; 16 октября – Всемирный день продовольствия, День анестезиолога;

– Всемирный день продовольствия, День анестезиолога; 17 октября — Всемирный день донорства и трансплантации органов;

— Всемирный день донорства и трансплантации органов; 18 октября — Международный день женского счастья, День работников целлюлозно-бумажной промышленности;

— Международный день женского счастья, День работников целлюлозно-бумажной промышленности; 19 октября – День работников пищевой промышленности, Всеукраинский день ответственности человека;

– День работников пищевой промышленности, Всеукраинский день ответственности человека; 20 октября – Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы, Международный день авиадиспетчера, Международный день повара и кулинара, Всемирный день статистики;

– Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы, Международный день авиадиспетчера, Международный день повара и кулинара, Всемирный день статистики; 21 октября — Всемирный день йододефицита;

— Всемирный день йододефицита; 22 октября — День помощника врача;

— День помощника врача; 23 октября – День работников рекламы, День организаторов мероприятий;

– День работников рекламы, День организаторов мероприятий; 24 октября – Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, Всемирный день борьбы с полиомиелитом, Международный день дипломатов;

– Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, Всемирный день борьбы с полиомиелитом, Международный день дипломатов; 25 октября – День маркетолога, Всемирный день оперы;

– День маркетолога, Всемирный день оперы; 26 октября — День автомобилиста и дорожника, День свекрови и тещи;

— День автомобилиста и дорожника, День свекрови и тещи; 27 октября – День украинской письменности и языка, Международный день школьных библиотек, Всемирный день аудиовизуального наследия;

– День украинской письменности и языка, Международный день школьных библиотек, Всемирный день аудиовизуального наследия; 28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков, День бабушек и дедушек, Международный день анимации, Всемирный день дзюдо;

– День освобождения Украины от фашистских захватчиков, День бабушек и дедушек, Международный день анимации, Всемирный день дзюдо; 29 октября – День работников службы вневедомственной охраны МВД, Всемирный день борьбы с инсультом;

– День работников службы вневедомственной охраны МВД, Всемирный день борьбы с инсультом; 30 октября — Международный день ортопедических медсестер и медбратьев;

— Международный день ортопедических медсестер и медбратьев; 31 октября – Международный день Черного моря, Хэллоуин.

