Октябрь 2025 года принесет украинцам немало праздничных событий и важных дат. На начало второго месяца осени приходится День защитников и защитниц и День казачества.

Позже в календаре — День учителя, День территориальной обороны, День юриста, День художника, День украинской письменности и языка и другие праздники.

Факты ICTV подготовили полный перечень праздников октября 2025 года, чтобы вы заранее спланировали месяц и не забыли о важных событиях.

Сейчас смотрят

Календарь праздников на октябрь 2025 года

  • 1 октября – День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, Покрова Пресвятой Богородицы, День социолога, Международный день пожилых людей, День ветерана;
  • 2 октября – Международный день ненасилия, Международный день социального педагога;
  • 3 октября — День техников;
  • 4 октября – День ветеринарной службы, Международный день почтальона, Всемирный день животных;
  • 4-10 октября – Всемирная неделя космоса;
  • 5 октября – День учителя, День территориальной обороны Украины;
  • 6 октября – Всемирный день архитектора и архитектуры, Международный день врача;
  • 7 октября – Всемирный день хлопка;
  • 8 октября – День юриста, Международный день педиатрии;
  • 9 октября – Всемирный день почты, День риэлтора, Всемирный день зрения;
  • 10 октября – Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Международный день режиссуры, Международный день ветеринарной медсестры;
  • 11 октября — Международный день девочек;
  • 12 октября — День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника, День профессиональных союзов, День экономиста;
  • 13 октября – Международный день костюма;
  • 14 октября — Всемирный день стандартизации, Всемирный день экологического образования;
  • 15 октября — Международный день сельских женщин;
  • 16 октября – Всемирный день продовольствия, День анестезиолога;
  • 17 октября — Всемирный день донорства и трансплантации органов;
  • 18 октября — Международный день женского счастья, День работников целлюлозно-бумажной промышленности;
  • 19 октября – День работников пищевой промышленности, Всеукраинский день ответственности человека;
  • 20 октября – Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы, Международный день авиадиспетчера, Международный день повара и кулинара, Всемирный день статистики;
  • 21 октября — Всемирный день йододефицита;
  • 22 октября — День помощника врача;
  • 23 октября – День работников рекламы, День организаторов мероприятий;
  • 24 октября – Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, Всемирный день борьбы с полиомиелитом, Международный день дипломатов;
  • 25 октября – День маркетолога, Всемирный день оперы;
  • 26 октября — День автомобилиста и дорожника, День свекрови и тещи;
  • 27 октября – День украинской письменности и языка, Международный день школьных библиотек, Всемирный день аудиовизуального наследия;
  • 28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков, День бабушек и дедушек, Международный день анимации, Всемирный день дзюдо;
  • 29 октября – День работников службы вневедомственной охраны МВД, Всемирный день борьбы с инсультом;
  • 30 октября — Международный день ортопедических медсестер и медбратьев;
  • 31 октября – Международный день Черного моря, Хэллоуин.
Читайте также
Церковный календарь на сентябрь 2025: когда Рождество Богородицы и Воздвижение
церковний календар на вересень 2025

Связанные темы:

КалендарьПраздники
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.