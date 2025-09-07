Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
Календарь праздников на октябрь 2025: когда день учителя, художника и юриста
Октябрь 2025 года принесет украинцам немало праздничных событий и важных дат. На начало второго месяца осени приходится День защитников и защитниц и День казачества.
Позже в календаре — День учителя, День территориальной обороны, День юриста, День художника, День украинской письменности и языка и другие праздники.
Факты ICTV подготовили полный перечень праздников октября 2025 года, чтобы вы заранее спланировали месяц и не забыли о важных событиях.
Календарь праздников на октябрь 2025 года
- 1 октября – День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, Покрова Пресвятой Богородицы, День социолога, Международный день пожилых людей, День ветерана;
- 2 октября – Международный день ненасилия, Международный день социального педагога;
- 3 октября — День техников;
- 4 октября – День ветеринарной службы, Международный день почтальона, Всемирный день животных;
- 4-10 октября – Всемирная неделя космоса;
- 5 октября – День учителя, День территориальной обороны Украины;
- 6 октября – Всемирный день архитектора и архитектуры, Международный день врача;
- 7 октября – Всемирный день хлопка;
- 8 октября – День юриста, Международный день педиатрии;
- 9 октября – Всемирный день почты, День риэлтора, Всемирный день зрения;
- 10 октября – Всемирный день психического здоровья, День работников стандартизации и метрологии, Международный день режиссуры, Международный день ветеринарной медсестры;
- 11 октября — Международный день девочек;
- 12 октября — День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы, День художника, День профессиональных союзов, День экономиста;
- 13 октября – Международный день костюма;
- 14 октября — Всемирный день стандартизации, Всемирный день экологического образования;
- 15 октября — Международный день сельских женщин;
- 16 октября – Всемирный день продовольствия, День анестезиолога;
- 17 октября — Всемирный день донорства и трансплантации органов;
- 18 октября — Международный день женского счастья, День работников целлюлозно-бумажной промышленности;
- 19 октября – День работников пищевой промышленности, Всеукраинский день ответственности человека;
- 20 октября – Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы, Международный день авиадиспетчера, Международный день повара и кулинара, Всемирный день статистики;
- 21 октября — Всемирный день йододефицита;
- 22 октября — День помощника врача;
- 23 октября – День работников рекламы, День организаторов мероприятий;
- 24 октября – Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, Всемирный день борьбы с полиомиелитом, Международный день дипломатов;
- 25 октября – День маркетолога, Всемирный день оперы;
- 26 октября — День автомобилиста и дорожника, День свекрови и тещи;
- 27 октября – День украинской письменности и языка, Международный день школьных библиотек, Всемирный день аудиовизуального наследия;
- 28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков, День бабушек и дедушек, Международный день анимации, Всемирный день дзюдо;
- 29 октября – День работников службы вневедомственной охраны МВД, Всемирный день борьбы с инсультом;
- 30 октября — Международный день ортопедических медсестер и медбратьев;
- 31 октября – Международный день Черного моря, Хэллоуин.
