Церковный календарь на март 2026 года: когда Благовещение и другие важные даты
Март в церковном календаре 2026 года приходится на период Великого поста и охватывает его первые полные недели.
В течение месяца церковь чтит мучеников, преподобных, иерархов и исповедников веры, а центральным событием марта становится Благовещение Пресвятой Девы Марии — один из важнейших праздников христианского календаря, напоминающий о надежде и Божественном замысле спасения.
Факты ICTV собрали полный церковный календарь на март 2026 года — все даты приведены по новолианскому календарю.
Церковные праздники в марте 2026 года
- 1 марта — святой преподобной мученицы Евдокии.
- 2 марта — святого священномученика Феодота, епископа Киренейского.
- 3 марта — святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
- 4 марта — святого преподобного Герасима, что в Иордане.
- 5 марта — святого мученика Конона.
- 6 марта — святых 42 мучеников Аморийских и преподобного Аркадия Кипрского.
- 7 марта — священномучеников, бывших епископами в Херсонесе.
- 8 марта — святого преподобного исповедника Феофилакта, епископа Никомидийского.
- 9 марта — святых 40 мучеников Севастийских.
- 10 марта — святых мучеников Кондрата, Киприана и других; преподобной Анастасии.
- 11 марта — святого Софрония, патриарха Иерусалимского.
- 12 марта — святого преподобного исповедника Феофана Сигрийского.
- 13 марта — перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского.
- 14 марта — святого преподобного Венедикта; святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси.
- 15 марта — святых мучеников Агалия и шестерых других.
- 16 марта — святых мучеников Савина и Папы.
- 17 марта — преподобного Алексия, человека Божьего.
- 18 марта — святого архиепископа Кирилла.
- 19 марта — святых мучеников Хрисанфа и Дарьи.
- 20 марта — святых преподобных отцов, убитых в монастыре святого Саввы.
- 21 марта — святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского.
- 22 марта — святого священномученика Василия Анкирского.
- 23 марта — святого преподобного мученика Никона и его учеников.
- 24 марта — предпраздник Благовещения; святого преподобного Захарии.
- 25 марта — Благовещение Пресвятой Девы Марии.
- 26 марта — отдание Благовещения; собор архангела Гавриила.
- 27 марта — святой мученицы Матроны.
- 28 марта — святого преподобного Илариона Нового; святого преподобного Стефана.
- 29 марта — святых священномучеников Марка и Кирилла.
- 30 марта — святого преподобного Иоанна Лествичника.
- 31 марта — святого преподобного Ипатия, епископа.
