Март в церковном календаре 2026 года приходится на период Великого поста и охватывает его первые полные недели.

В течение месяца церковь чтит мучеников, преподобных, иерархов и исповедников веры, а центральным событием марта становится Благовещение Пресвятой Девы Марии — один из важнейших праздников христианского календаря, напоминающий о надежде и Божественном замысле спасения.

Факты ICTV собрали полный церковный календарь на март 2026 года — все даты приведены по новолианскому календарю.

Сейчас смотрят

Церковные праздники в марте 2026 года

1 марта — святой преподобной мученицы Евдокии.

— святой преподобной мученицы Евдокии. 2 марта — святого священномученика Феодота, епископа Киренейского.

— святого священномученика Феодота, епископа Киренейского. 3 марта — святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

— святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. 4 марта — святого преподобного Герасима, что в Иордане.

— святого преподобного Герасима, что в Иордане. 5 марта — святого мученика Конона.

— святого мученика Конона. 6 марта — святых 42 мучеников Аморийских и преподобного Аркадия Кипрского.

— святых 42 мучеников Аморийских и преподобного Аркадия Кипрского. 7 марта — священномучеников, бывших епископами в Херсонесе.

— священномучеников, бывших епископами в Херсонесе. 8 марта — святого преподобного исповедника Феофилакта, епископа Никомидийского.

— святого преподобного исповедника Феофилакта, епископа Никомидийского. 9 марта — святых 40 мучеников Севастийских.

— святых 40 мучеников Севастийских. 10 марта — святых мучеников Кондрата, Киприана и других; преподобной Анастасии.

— святых мучеников Кондрата, Киприана и других; преподобной Анастасии. 11 марта — святого Софрония, патриарха Иерусалимского.

— святого Софрония, патриарха Иерусалимского. 12 марта — святого преподобного исповедника Феофана Сигрийского.

— святого преподобного исповедника Феофана Сигрийского. 13 марта — перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского.

— перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского. 14 марта — святого преподобного Венедикта; святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси.

— святого преподобного Венедикта; святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси. 15 марта — святых мучеников Агалия и шестерых других.

— святых мучеников Агалия и шестерых других. 16 марта — святых мучеников Савина и Папы.

— святых мучеников Савина и Папы. 17 марта — преподобного Алексия, человека Божьего.

— преподобного Алексия, человека Божьего. 18 марта — святого архиепископа Кирилла.

— святого архиепископа Кирилла. 19 марта — святых мучеников Хрисанфа и Дарьи.

— святых мучеников Хрисанфа и Дарьи. 20 марта — святых преподобных отцов, убитых в монастыре святого Саввы.

— святых преподобных отцов, убитых в монастыре святого Саввы. 21 марта — святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского.

— святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского. 22 марта — святого священномученика Василия Анкирского.

— святого священномученика Василия Анкирского. 23 марта — святого преподобного мученика Никона и его учеников.

— святого преподобного мученика Никона и его учеников. 24 марта — предпраздник Благовещения; святого преподобного Захарии.

— предпраздник Благовещения; святого преподобного Захарии. 25 марта — Благовещение Пресвятой Девы Марии.

26 марта — отдание Благовещения; собор архангела Гавриила.

— отдание Благовещения; собор архангела Гавриила. 27 марта — святой мученицы Матроны.

— святой мученицы Матроны. 28 марта — святого преподобного Илариона Нового; святого преподобного Стефана.

— святого преподобного Илариона Нового; святого преподобного Стефана. 29 марта — святых священномучеников Марка и Кирилла.

— святых священномучеников Марка и Кирилла. 30 марта — святого преподобного Иоанна Лествичника.

— святого преподобного Иоанна Лествичника. 31 марта — святого преподобного Ипатия, епископа.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.