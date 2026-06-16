Ночная атака на Балаклею: РФ ударила дронами, среди пострадавших – двое детей
Ночью россияне атаковали Балаклею с помощью беспилотников.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Атака на Балаклею 16 июня: что известно
В результате обстрела города пострадали восемь человек, среди которых 4-летняя девочка и 13-летний мальчик.
Из-за вражеских ударов загорелись четыре частных жилых дома, подвальное помещение, автомобили, хозяйственные постройки и гараж.
На местах попаданий работают экстренные службы.
Балаклея на карте
Город Балаклея Харьковской области расположен к юго-востоку от Харькова.
14 июня враг атаковал Харьков. Зафиксировано попадание российского дрона в Харьковский художественный музей. Там загорелась крыша. По предварительным данным, ранения получили четыре взрослые женщины. Также пострадал годовалый ребенок.
Также 14 июня россияне атаковали станцию Лозовая в Харьковской области. В результате вражеского удара были повреждены локомотивы, двое железнодорожников получили травмы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 574-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Харьковская ОВА