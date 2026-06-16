За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили не менее 1230 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 16 июня

личного состава – около 1 385 420 (+1 230) человек,

танков – 12 026 (+1) шт.,

боевых бронированных машин – 24 768 (+5) шт.,

артиллерийских систем – 44 118 (+36) шт.,

реактивных систем залпового огня – 1 872 (+2) ед.,

средств противовоздушной обороны – 1 427 (+7) ед.,

самолетов – 436 ед.,

вертолетов – 353 ед.,

наземных робототехнических комплексов – 1 667 (+3) шт.,

беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 353 541 (+2 062) шт.,

крылатых ракет – 4 783 (+50) шт.,

кораблей и катеров – 33 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 107 508 (+417) ед.,

специальной техники – 4 300 (+4) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 574-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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