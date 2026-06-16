Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 16 июня: ВСУ ліквидировали 1230 оккупантов и более 2 тыс. дронов
За прошедшие сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили не менее 1230 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 16 июня
- личного состава – около 1 385 420 (+1 230) человек,
- танков – 12 026 (+1) шт.,
- боевых бронированных машин – 24 768 (+5) шт.,
- артиллерийских систем – 44 118 (+36) шт.,
- реактивных систем залпового огня – 1 872 (+2) ед.,
- средств противовоздушной обороны – 1 427 (+7) ед.,
- самолетов – 436 ед.,
- вертолетов – 353 ед.,
- наземных робототехнических комплексов – 1 667 (+3) шт.,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 353 541 (+2 062) шт.,
- крылатых ракет – 4 783 (+50) шт.,
- кораблей и катеров – 33 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 107 508 (+417) ед.,
- специальной техники – 4 300 (+4) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 574-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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